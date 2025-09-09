Lotul României pentru meciul cu Cipru. Jucătorul la care a renunţat Mircea Lucescu - Antena Sport

Închide meniul
Lotul României pentru meciul cu Cipru. Jucătorul la care a renunţat Mircea Lucescu

Publicat: 9 septembrie 2025, 10:26

Lotul României pentru meciul cu Cipru. Jucătorul la care a renunţat Mircea Lucescu

Mircea Lucescu, pe banca naţionalei României - Sport Pictures

A fost publicat lotul României pentru meciul cu Cipru. Partida se va disputa astăzi, de la ora 21:45, şi va fi în format live text, pe as.ro. Duelul se dispută în etapa a cincea a preliminariilor World Cup 2026.

Mircea Lucescu se va baza pe 23 de jucători pentru duelul de la Larnaca. România nu-şi mai permite paşi greşiţi, având şase puncte după patru meciuri disputate.

Lotul României pentru meciul cu Cipru

Având în vedere că Louis Munteanu şi Andrei Borza s-au accidentat şi au părăsit cantonamentul, Mircea Lucescu s-a văzut nevoit să renunţe la un singur jucător, anume Bogdan Racoviţan.

Fundaşul de 25 de ani de la Rakow a fost rezervă neutilizată în amicalul cu Canada, pierdut de România clar, cu scorul de 0-3.

Lotul României pentru meciul cu Cipru:

Portari:

  • 1. Ștefan Târnovanu
  • 12. Horațiu Moldovan
  • 16. Răzvan Sava

Fundași:

  • 2. Andrei Rațiu
  • 3. Mihai Popescu
  • 4. Alex Chipciu
  • 5. Virgil Ghiță
  • 11. Nicușor Bancu
  • 13. Vladimir Screciu
  • 15. Andrei Burcă

Mijlocași:

  • 6. Marius Marin
  • 8. Adrian Șut
  • 10. Nicolae Stanciu
  • 18. Răzvan Marin
  • 21. Darius Olaru
  • 23. Deian Sorescu

Atacanți:

  • 7. Denis Drăguș
  • 9. Ștefan Baiaram
  • 14. Alexandru Dobre
  • 17. David Miculescu
  • 19. Florin Tănase
  • 20. Dennis Man
  • 22. Alex Mitriță

Programul României în Grupa H:

  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – ROMÂNIA (21:45)
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • arți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45)
Comentarii


