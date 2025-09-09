Lotul României pentru meciul cu Cipru. Jucătorul la care a renunţat Mircea Lucescu - Antena Sport

A fost publicat lotul României pentru meciul cu Cipru. Partida se va disputa astăzi, de la ora 21:45, şi va fi în format live text, pe as.ro. Duelul se dispută în etapa a cincea a preliminariilor World Cup 2026.
Mircea Lucescu se va baza pe 23 de jucători pentru duelul de la Larnaca. România nu-şi mai permite paşi greşiţi, având şase puncte după patru meciuri disputate.
Lotul României pentru meciul cu Cipru
Având în vedere că Louis Munteanu şi Andrei Borza s-au accidentat şi au părăsit cantonamentul, Mircea Lucescu s-a văzut nevoit să renunţe la un singur jucător, anume Bogdan Racoviţan.
Fundaşul de 25 de ani de la Rakow a fost rezervă neutilizată în amicalul cu Canada, pierdut de România clar, cu scorul de 0-3.
Lotul României pentru meciul cu Cipru:
Portari:
- 1. Ștefan Târnovanu
- 12. Horațiu Moldovan
- 16. Răzvan Sava
Fundași:
- 2. Andrei Rațiu
- 3. Mihai Popescu
- 4. Alex Chipciu
- 5. Virgil Ghiță
- 11. Nicușor Bancu
- 13. Vladimir Screciu
- 15. Andrei Burcă
Mijlocași:
- 6. Marius Marin
- 8. Adrian Șut
- 10. Nicolae Stanciu
- 18. Răzvan Marin
- 21. Darius Olaru
- 23. Deian Sorescu
Atacanți:
- 7. Denis Drăguș
- 9. Ștefan Baiaram
- 14. Alexandru Dobre
- 17. David Miculescu
- 19. Florin Tănase
- 20. Dennis Man
- 22. Alex Mitriță
Programul României în Grupa H:
- Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – ROMÂNIA (21:45)
- Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)
- Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)
- Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
- arți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45)
- Jucătorul din Liga 1 care îşi poate califica naţionala în premieră la Mondial! A marcat un gol în ultimul meci
- Kosovo, fosta adversară a României din Liga Naţiunilor, a produs surpriza preliminariilor Campionatului Mondial!
- Cipru – România, 21:30, LIVE TEXT. Meci crucial pentru tricolori în preliminariile World Cup 2026
- Israel – Italia 4-5. Thriller cu 9 goluri la Debrecen. Kosovo, surpriza serii. Toate rezultatele din preliminariile World Cup
- Mircea Lucescu a anunţat ce se întâmplă cu jucătorii de la FCSB, înainte de Cipru – România: “Au un program al lor”