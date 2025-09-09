Lotul României pentru meciul cu Cipru. Jucătorul la care a renunţat Mircea Lucescu - Antena Sport

A fost publicat lotul României pentru meciul cu Cipru. Partida se va disputa astăzi, de la ora 21:45, şi va fi în format live text, pe as.ro. Duelul se dispută în etapa a cincea a preliminariilor World Cup 2026.

Mircea Lucescu se va baza pe 23 de jucători pentru duelul de la Larnaca. România nu-şi mai permite paşi greşiţi, având şase puncte după patru meciuri disputate.

Lotul României pentru meciul cu Cipru

Având în vedere că Louis Munteanu şi Andrei Borza s-au accidentat şi au părăsit cantonamentul, Mircea Lucescu s-a văzut nevoit să renunţe la un singur jucător, anume Bogdan Racoviţan.

Fundaşul de 25 de ani de la Rakow a fost rezervă neutilizată în amicalul cu Canada, pierdut de România clar, cu scorul de 0-3.

Lotul României pentru meciul cu Cipru: