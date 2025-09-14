Alexander Isak nu este în lotul lui Liverpool, pentru meciul cu Burnley! Explicația lui Arne Slot - Antena Sport

Arne Slot a anunțat că Alexander Isak nu va juca în Burnley – Liverpool. Tehnicianul „cormoranilor” a dezvăluit că atacantul nu este încă aptde joc.

Liverpool l-a transferat pe Isak, în această perioadă de mercato, în schimbul sumei record de 145 de milioane de euro. Acesta nu se află în lotul lui Arne Slot pentru partida cu Burnley, din etapa cu numărul 4 a sezonului de Premier League.

Alexander Isak nu este în lotul lui Liverpool, pentru meciul cu Burnley

Arne Slot a transmis că Alexander Isak nu va juca pentru Liverpool în următoarele săptămâni, având în vedere că nu a efectuat o pregătire de vară completă.

Tehnicianul „cormoranilor” a mai spus că atacantul suedez va fi integrat treptat în echipă.

“Să nu vă așteptați ca Isak să joace mereu 90 de minute, mai ales în următoarele săptămâni. Nu a avut parte de un cantonament de vară potrivit și a ratat trei sau patru luni de antrenamente cu echipa. Va trebui să îl integrăm treptat. Va fi o provocare, dar nu l-am adus aici pentru următoarele două săptămâni, ci pentru următorii șase ani”, a spus Arne Slot, la conferința de presă.