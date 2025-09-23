Lovitură pentru Chelsea! Cole Palmer e OUT - Antena Sport

Abia recuperat după o leziune la adductori, mijlocaşul ofensiv al echipei Chelsea, Cole Palmer, este din nou accidentat.

Revenit în competiţie împotriva lui Bayern München miercurea trecută (1-3), după ce a ratat victoriile cu West Ham (5-1, pe 22 august) şi Fulham (2-0, pe 30), mijlocaşul ofensiv a fost titularizat împotriva celor de la Manchester United (1-2) sâmbătă.

Chelsea a primit o lovitură: Cole Palmer e OUT pentru câteva săptămâni

Dar jucătorul clasat pe locul 8 la Balonul de Aur 2025 a trebuit să cedeze locul său în minutul 21 al meciului de la Old Trafford, notează news.ro.

Potrivit presei britanice, el ar fi suferit o recidivă şi are din nou o ruptură. Absenţa sa ar putea dura între trei şi şase săptămâni.

Cole Palmer a ajuns la Chelsea în 2023, de la Manchester City, în schimbul sumei de 47 de milioane de euro. De atunci a adunat 101 meciuri în tricoul londonezilor, în care a marcat de 45 de ori și a oferit 29 de pase decisive.