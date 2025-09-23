Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Lovitură pentru Chelsea! Cole Palmer e OUT - Antena Sport

Home | Fotbal | Premier League | Lovitură pentru Chelsea! Cole Palmer e OUT

Lovitură pentru Chelsea! Cole Palmer e OUT

Alex Ioniță Publicat: 23 septembrie 2025, 22:54

Comentarii
Lovitură pentru Chelsea! Cole Palmer e OUT

Profimedia

Abia recuperat după o leziune la adductori, mijlocaşul ofensiv al echipei Chelsea, Cole Palmer, este din nou accidentat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Revenit în competiţie împotriva lui Bayern München miercurea trecută (1-3), după ce a ratat victoriile cu West Ham (5-1, pe 22 august) şi Fulham (2-0, pe 30), mijlocaşul ofensiv a fost titularizat împotriva celor de la Manchester United (1-2) sâmbătă.

Chelsea a primit o lovitură: Cole Palmer e OUT pentru câteva săptămâni

Dar jucătorul clasat pe locul 8 la Balonul de Aur 2025 a trebuit să cedeze locul său în minutul 21 al meciului de la Old Trafford, notează news.ro.

Potrivit presei britanice, el ar fi suferit o recidivă şi are din nou o ruptură. Absenţa sa ar putea dura între trei şi şase săptămâni.

Cole Palmer a ajuns la Chelsea în 2023, de la Manchester City, în schimbul sumei de 47 de milioane de euro. De atunci a adunat 101 meciuri în tricoul londonezilor, în care a marcat de 45 de ori și a oferit 29 de pase decisive.

Reclamă
Reclamă

În momentul de față, mijlocașul este cotat la suma de 120 de milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Proteste după ce toţi cei 477 de angajaţi vor fi concediaţi. "Suntem un oraş de pensionari"
Observator
Proteste după ce toţi cei 477 de angajaţi vor fi concediaţi. "Suntem un oraş de pensionari"
Iubita lui Lamine Yamal a scris doar 4 cuvinte după ce starul Barcelonei n-a câștigat Balonul de Aur. Ce mesaj special a transmis
Fanatik.ro
Iubita lui Lamine Yamal a scris doar 4 cuvinte după ce starul Barcelonei n-a câștigat Balonul de Aur. Ce mesaj special a transmis
22:20
Cristi Chivu, pus în paralel cu Simone Inzaghi de un jucător de la Inter: “Aduce multă pasiune”
22:15
LIVE VIDEOBenfica – Rio Ave se joacă ACUM. Jose Mourinho vrea o nouă victorie pe banca “vulturilor”
22:12
Ionel Dănciulescu a analizat-o pe FCSB și a dat verdictul: “Despre asta e vorba!”
21:51
Mihai Rotaru, prima reacție după ce Mitriță a spus “adio” naționalei: “Trebuie să știi cum să te comporți cu el”
21:38
“Jaloane!” Daniel Oprița și-a făcut praf jucătorii după 0-3 cu Chindia: “De asta joacă în Liga a 2-a!”
21:28
A înfruntat-o pe FCSB în 2010 și acum a dat un interviu pentru Go Ahead Eagles: “Suporterii își iubesc clubul”
Vezi toate știrile
1 Mircea Lucescu nu s-a abținut, după ce Alex Mitriță s-a retras de la echipa națională: “Să nu regrete!” 2 Mircea Lucescu a anunţat lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria. Marea surpriză a selecţionerului 3 Alexandru Mitriţă s-a retras de la echipa naţională a României! Scrisoarea de adio 4 Andrea Agnelli şi Pavel Nedved au fost condamnaţi la închisoare! Decizia instanţei 5 Ousmane Dembele a câștigat Balonul de Aur 2025! Francezul a plâns în hohote după ce a cucerit trofeul 6 EXCLUSIVSorin Cârțu știe motivul pentru care Alexandru Mitriță s-a retras de la echipa națională
Citește și
Cele mai citite
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”
Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”
Capăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a plecaCapăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a pleca