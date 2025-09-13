Mikel Arteta, val de laude pentru noii jucători de la Arsenal după 3-0 cu Nottingham Forest: "Incredibil!" - Antena Sport

Mikel Arteta a oferit prima reacție după Arsenal – Nottingham Forest 3-0. Antrenorul „tunarilor” a venit cu un val de laude pentru noii jucători ai echipei sale.

În cadrul partidei din etapa a 4-a din Premier League, Zubimendi (dublă) și Gyokeres au marcat pentru Arsenal. Printre remarcații lui Arteta s-au numărat și Eberechi Eze și Noni Madueke.

Ce a spus Mikel Arteta după Arsenal – Nottingham Forest 3-0

“(n.r. despre Eberechi Eze și Noni Madueke): „Amândoi au fost excelenți. O adevărată amenințare, prin calitățile lor, atât de diferiți prin modul în care creează pericol, amenințare și impredictibilitate pentru adversar, deci sunt foarte mulțumit.

Sunt foarte diferiți, trebuie să îi folosim pentru că va fi nevoie de profiluri diferite în jurul lor pentru a maximiza calitățile pe care le au, dar se află într-un moment bun.”

Despre Martin Zubimendi: „Incredibil. Modul în care joacă, autoritatea pe care o arată este grozavă”, a spus Mikel Arteta, citat de bbc.com.