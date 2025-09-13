Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mikel Arteta, val de laude pentru noii jucători de la Arsenal după 3-0 cu Nottingham Forest: "Incredibil!" - Antena Sport

Home | Fotbal | Premier League | Mikel Arteta, val de laude pentru noii jucători de la Arsenal după 3-0 cu Nottingham Forest: “Incredibil!”

Mikel Arteta, val de laude pentru noii jucători de la Arsenal după 3-0 cu Nottingham Forest: “Incredibil!”

Alex Ioniță Publicat: 13 septembrie 2025, 18:43

Comentarii
Mikel Arteta, val de laude pentru noii jucători de la Arsenal după 3-0 cu Nottingham Forest: Incredibil!

Profimedia

Mikel Arteta a oferit prima reacție după Arsenal – Nottingham Forest 3-0. Antrenorul „tunarilor” a venit cu un val de laude pentru noii jucători ai echipei sale.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În cadrul partidei din etapa a 4-a din Premier League, Zubimendi (dublă) și Gyokeres au marcat pentru Arsenal. Printre remarcații lui Arteta s-au numărat și Eberechi Eze și Noni Madueke.

Ce a spus Mikel Arteta după Arsenal – Nottingham Forest 3-0

“(n.r. despre Eberechi Eze și Noni Madueke): „Amândoi au fost excelenți. O adevărată amenințare, prin calitățile lor, atât de diferiți prin modul în care creează pericol, amenințare și impredictibilitate pentru adversar, deci sunt foarte mulțumit.

Sunt foarte diferiți, trebuie să îi folosim pentru că va fi nevoie de profiluri diferite în jurul lor pentru a maximiza calitățile pe care le au, dar se află într-un moment bun.”

Despre Martin Zubimendi: „Incredibil. Modul în care joacă, autoritatea pe care o arată este grozavă”, a spus Mikel Arteta, citat de bbc.com.

Reclamă
Reclamă

Pentru Arsenal urmează debutul în noul sezon al UEFA Champions League. „Tunarii” se vor duela, în deplasare, cu Athletic Bilbao. Partida este programată pe 16 septembrie, de la ora 19:45.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe cine vrei selecţionerul României?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Noi imagini de la răfuiala cu bâte din Craiova. Un bărbat a murit pe loc după o lovitură puternică
Observator
Noi imagini de la răfuiala cu bâte din Craiova. Un bărbat a murit pe loc după o lovitură puternică
Fotbalistul milionar care a devenit un adevărat erou. A trimis o geantă cu bani pentru a salva viața unei fetițe
Fanatik.ro
Fotbalistul milionar care a devenit un adevărat erou. A trimis o geantă cu bani pentru a salva viața unei fetițe
19:39
LIVE TEXTJuventus – Inter 2-1. A marcat și Yildiz. Primul mare derby pentru Cristi Chivu în Serie A
19:32
VIDEOFC Porto – Nacional LIVE VIDEO (20:00). Campioana Sporting, LIVE în AntenaPLAY de la 22:30
19:15
Real Madrid, victorie în 10 oameni contra lui Real Sociedad. Kylian Mbappe, omul meciului
19:11
Basarab Panduru, dat pe spate de un antrenor din Liga 1: “A dat dovadă de asta!”
19:10
Adrian Mihalcea, fără cuvinte după UTA – FC Argeș 3-3: „Foarte greu să fiu rațional”
19:00
UPDATEIanis Hagi, rezervă la primul meci de la transferul la Alanyaspor. Dennis Man, pus și el pe bancă
Vezi toate știrile
1 Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter 2 Gică Hagi a cerut plecarea unui om din FRF, dacă ar fi preluat naţionala: “Era primul OUT” 3 Universitatea Craiova a primit o ofertă uriașă pentru Ștefan Baiaram. Răspunsul dat de Mihai Rotaru 4 Marius Șumudică, salariu „extraterestru” la noua echipă! Va antrena doi români 5 Lovitură uriașă pentru un jucător de la FCSB! Mihai Stoica a făcut anunțul: “Stă un an!” 6 România şi-a aflat posibilele adversare din Nations League! “Tricolorii” sunt în urna a treia
Citește și
Cele mai citite
La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia luiLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala RomânieiJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României
Dinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko KopicDinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko Kopic