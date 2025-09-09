Radu Drăguşin a revenit la antrenamentele lui Tottenham. Fanii au reacţionat imediat: "Va deveni o bestie" - Antena Sport

Radu Drăguşin a revenit la antrenamentele lui Tottenham, după accidentarea teribilă suferită la finalul lunii ianuarie. Fundaşul naţionalei a avut nevoie de operaţie, după problemele cu care s-a confruntat la ligamentul încrucişat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Radu Drăguşin a ieşit accidentat din duelul Tottenham – Elfsborg 3-0, din faza grupei principale de Europa League. De atunci, de pe 30 ianuarie, el nu a mai bifat niciun meci pentru londonezi.

Radu Drăguşin a revenit la antrenamentele lui Tottenham

Săptămâna trecută, Thomas Frank, antrenorul lui Tottenham, anunţa faptul că Radu Drăguşin se pregăteşte să revină la antrenamentele echipei. Spurs a postat un videoclip pe conturile oficiale ale clubului, videoclip în care este surprins fundaşul român pregătindu-se să iasă pe teren pentru a se pregăti alături de ceilalţi coechipieri.

“Cu un pas mai aproape… Radu s-a întors la antrenamente”, a fost mesajul transmis de Tottenham, după revenirea lui Radu Drăguşin la antrenamentele primei echipe.

One step closer… 🐉

Radu’s back in training! 👊 pic.twitter.com/NJOUvYr9Xq

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 8, 2025