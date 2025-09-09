Radu Drăguşin a revenit la antrenamentele lui Tottenham. Fanii au reacţionat imediat: "Va deveni o bestie" - Antena Sport

Radu Drăguşin a revenit la antrenamentele lui Tottenham, după accidentarea teribilă suferită la finalul lunii ianuarie. Fundaşul naţionalei a avut nevoie de operaţie, după problemele cu care s-a confruntat la ligamentul încrucişat.
Radu Drăguşin a ieşit accidentat din duelul Tottenham – Elfsborg 3-0, din faza grupei principale de Europa League. De atunci, de pe 30 ianuarie, el nu a mai bifat niciun meci pentru londonezi.
Radu Drăguşin a revenit la antrenamentele lui Tottenham
Săptămâna trecută, Thomas Frank, antrenorul lui Tottenham, anunţa faptul că Radu Drăguşin se pregăteşte să revină la antrenamentele echipei. Spurs a postat un videoclip pe conturile oficiale ale clubului, videoclip în care este surprins fundaşul român pregătindu-se să iasă pe teren pentru a se pregăti alături de ceilalţi coechipieri.
“Cu un pas mai aproape… Radu s-a întors la antrenamente”, a fost mesajul transmis de Tottenham, după revenirea lui Radu Drăguşin la antrenamentele primei echipe.
One step closer… 🐉
Radu’s back in training! 👊 pic.twitter.com/NJOUvYr9Xq
— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 8, 2025
Fanii au primit cu mare bucurie vestea că Radu Drăguşin s-a întors la antrenamentele lui Tottenham. Aceştia sunt convinşi că sub comanda lui Thomas Frank, fundaşul român va da un randament mult mai bun faţă de sezonul anterior, când era pregătit de Ange Postecoglou.
“Va deveni o bestie alături de Thomas”, “Sper ca alături de Thomas îşi va arăta valoarea”, “Naţionala te aşteaptă, Radu”, “Atât de fericit pentru Radu, a riscat pentru echipă în sezonul trecut”, “Va deveni cel mai important fundaş”, au fost doar câteva dintre reacţiile oferite de fanii englezi, la postarea făcută de Tottenham cu privire la revenirea lui Radu Drăguşin pe teren.
Totuşi, deşi a revenit la antrenamentele echipei, Radu Drăguşin mai are de aşteptat până când va fi apt pentru meciurile lui Tottenham: “Sunt întotdeauna puțin mai… nu îngrijorat, dar conștient că este nevoie de timp. Când ai lipsit din fotbal timp de nouă luni, știi că trebuie să reintri treptat. Nu este suficientă o pregătire de șase săptămâni. Ai nevoie de puțin mai mult timp, dar e un semn pozitiv și, uneori, unii jucători surprind și revin mai repede”, spunea Thomas Frank, despre Radu Drăguşin, conform football-london.
