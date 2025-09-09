Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Radu Drăguşin a revenit la antrenamentele lui Tottenham. Fanii au reacţionat imediat: "Va deveni o bestie" - Antena Sport

Home | Fotbal | Premier League | Radu Drăguşin a revenit la antrenamentele lui Tottenham. Fanii au reacţionat imediat: “Va deveni o bestie”

Radu Drăguşin a revenit la antrenamentele lui Tottenham. Fanii au reacţionat imediat: “Va deveni o bestie”

Publicat: 9 septembrie 2025, 8:45

Comentarii
Radu Drăguşin a revenit la antrenamentele lui Tottenham. Fanii au reacţionat imediat: Va deveni o bestie

Radu Drăguşin a revenit la antrenamentele lui Tottenham/ X Tottenham

Radu Drăguşin a revenit la antrenamentele lui Tottenham, după accidentarea teribilă suferită la finalul lunii ianuarie. Fundaşul naţionalei a avut nevoie de operaţie, după problemele cu care s-a confruntat la ligamentul încrucişat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Radu Drăguşin a ieşit accidentat din duelul Tottenham – Elfsborg 3-0, din faza grupei principale de Europa League. De atunci, de pe 30 ianuarie, el nu a mai bifat niciun meci pentru londonezi.

Radu Drăguşin a revenit la antrenamentele lui Tottenham

Săptămâna trecută, Thomas Frank, antrenorul lui Tottenham, anunţa faptul că Radu Drăguşin se pregăteşte să revină la antrenamentele echipei. Spurs a postat un videoclip pe conturile oficiale ale clubului, videoclip în care este surprins fundaşul român pregătindu-se să iasă pe teren pentru a se pregăti alături de ceilalţi coechipieri.

“Cu un pas mai aproape… Radu s-a întors la antrenamente”, a fost mesajul transmis de Tottenham, după revenirea lui Radu Drăguşin la antrenamentele primei echipe.

Reclamă
Reclamă

Fanii au primit cu mare bucurie vestea că Radu Drăguşin s-a întors la antrenamentele lui Tottenham. Aceştia sunt convinşi că sub comanda lui Thomas Frank, fundaşul român va da un randament mult mai bun faţă de sezonul anterior, când era pregătit de Ange Postecoglou.

“Va deveni o bestie alături de Thomas”, “Sper ca alături de Thomas îşi va arăta valoarea”, “Naţionala te aşteaptă, Radu”, “Atât de fericit pentru Radu, a riscat pentru echipă în sezonul trecut”, “Va deveni cel mai important fundaş”, au fost doar câteva dintre reacţiile oferite de fanii englezi, la postarea făcută de Tottenham cu privire la revenirea lui Radu Drăguşin pe teren.

Totuşi, deşi a revenit la antrenamentele echipei, Radu Drăguşin mai are de aşteptat până când va fi apt pentru meciurile lui Tottenham: “Sunt întotdeauna puțin mai… nu îngrijorat, dar conștient că este nevoie de timp. Când ai lipsit din fotbal timp de nouă luni, știi că trebuie să reintri treptat. Nu este suficientă o pregătire de șase săptămâni. Ai nevoie de puțin mai mult timp, dar e un semn pozitiv și, uneori, unii jucători surprind și revin mai repede”, spunea Thomas Frank, despre Radu Drăguşin, conform football-london.

Misterul soneriei care le-a făcut nopţi albe locatarilor unui bloc din Germania. Cine suna obsesiv la uşăMisterul soneriei care le-a făcut nopţi albe locatarilor unui bloc din Germania. Cine suna obsesiv la uşă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va fi titular de drept Ianis Hagi la Alanyaspor?
Loading ... Loading ...
Citește și:
ANM a actualizat prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni. Vremea în România până pe 6 octombrie
Observator
ANM a actualizat prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni. Vremea în România până pe 6 octombrie
Ultima lovitură a lui CFR Cluj pe final de mercato! Și-a adus portar dorit și de Gigi Becali. Exclusiv
Fanatik.ro
Ultima lovitură a lui CFR Cluj pe final de mercato! Și-a adus portar dorit și de Gigi Becali. Exclusiv
11:06
Încă un transfer de top la CFR Cluj. Clujenii l-au prezentat oficial pe jucătorul cu 260 de meciuri în Ligue 1
10:52
Marius Şumudică a ales primul 11 al României pentru meciul cu Cipru. Schimbările pe care le-ar face
10:26
Lotul României pentru meciul cu Cipru. Jucătorul la care a renunţat Mircea Lucescu
10:17
CFR Cluj a dat o nouă lovitură! Neluţu Varga a transferat portarul care a fost şi pe lista lui Gigi Becali
10:01
Jucătorul din Liga 1 care îşi poate califica naţionala în premieră la Mondial! A marcat un gol în ultimul meci
9:53
VideoSuperFAZE, Ep. 2: Gică Craioveanu, despre Mondialul ratat și Generația de Aur: “Singura echipă care putea bate Brazilia eram noi”
Vezi toate știrile
1 Dinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko Kopic 2 Vestea dată de Mihai Stoica despre transferurile pregătite de FCSB, în ultima zi de mercato din Liga 1 3 Dan Şucu, lovitură decisivă pentru Gigi Becali! Leo Bolgado ajunge la Rapid, după ce a fost dorit de FCSB 4 Carlos Alcaraz a câștigat US Open 2025! Succes în patru seturi în finala cu Jannik Sinner 5 Israel – Italia 4-5. Thriller cu 9 goluri la Debrecen. Kosovo, surpriza serii. Toate rezultatele din preliminariile World Cup 6 Kosovo, fosta adversară a României din Liga Naţiunilor, a produs surpriza preliminariilor Campionatului Mondial!
Citește și
Cele mai citite
La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia luiLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui
Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”
Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”
Ianis Hagi, făcut praf de fani, după ultima postare pe Instagram: “Ruşine pentru numele Hagi”Ianis Hagi, făcut praf de fani, după ultima postare pe Instagram: “Ruşine pentru numele Hagi”