Ruben Amorim a explicat de ce n-a putut privi penalty-ul care a adus prima victorie a lui United din noul sezon - Antena Sport

Manchester United a obținut prima ei victorie din noul sezon, după ce a învins-o pe nou-promovata Burnley cu 3-2. Meciul “diavolilor” nu a fost deloc ușor și a fost decis în ultimele momente de Bruno Fernandes, care a transformat în minutul 90+7 o lovitură de la 11 metri.

Penalty-ul executat de căpitanul de pe Old Trafford nu a putut fi privită de Ruben Amorim, care a explicat după meci de ce a preferat să se uită în altă direcție.

Ruben Amorim: “Fie ce-o fi”

Man. United a câștigat în cele din urmă un meci în noul sezon, după ce a învins-o pe Burnley în etapa a treia din Premier League. Trupa de pe Old Trafford venea după eliminarea rușinoasă din Cupa Ligii Angliei contra celor de la Grimsby și a fost la un pas să calce din nou “strâmb”.

Elevii lui Ruben Amorim au deschis scorul au condus în două rânduri, însă au fost de fiecare dată egalați, dar un penalty primit în prelungiri a schimbat soarta meciului. Bruno Fernandes și-a asumat responsabilitatea să execute lovitura de la 11 metri și l-a învins pe Martin Dubravka, în condițiile în care etapa trecută a ratat un penalty cu Fulham.

Camerele de luat vederi au surprins însă și un alt unghi al acelui moment tensionat care îl are în prim-plan pe Ruben Amorim. Antrenorul portughez nu a putut să privească penalty-ul executat de căpitanul echipei sale, la fel cum a făcut și la loviturile de departajare din EFL Cup contra lui Grimsby Town.