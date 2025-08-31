Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ruben Amorim a explicat de ce n-a putut privi penalty-ul care a adus prima victorie a lui United din noul sezon - Antena Sport

Home | Fotbal | Premier League | Ruben Amorim a explicat de ce n-a putut privi penalty-ul care a adus prima victorie a lui United din noul sezon

Ruben Amorim a explicat de ce n-a putut privi penalty-ul care a adus prima victorie a lui United din noul sezon

Andrei Nicolae Publicat: 31 august 2025, 11:10

Comentarii
Ruben Amorim a explicat de ce n-a putut privi penalty-ul care a adus prima victorie a lui United din noul sezon

Ruben Amorim, pe banca lui Manchester United / Profimedia

Manchester United a obținut prima ei victorie din noul sezon, după ce a învins-o pe nou-promovata Burnley cu 3-2. Meciul “diavolilor” nu a fost deloc ușor și a fost decis în ultimele momente de Bruno Fernandes, care a transformat în minutul 90+7 o lovitură de la 11 metri.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Penalty-ul executat de căpitanul de pe Old Trafford nu a putut fi privită de Ruben Amorim, care a explicat după meci de ce a preferat să se uită în altă direcție.

Ruben Amorim: “Fie ce-o fi”

Man. United a câștigat în cele din urmă un meci în noul sezon, după ce a învins-o pe Burnley în etapa a treia din Premier League. Trupa de pe Old Trafford venea după eliminarea rușinoasă din Cupa Ligii Angliei contra celor de la Grimsby și a fost la un pas să calce din nou “strâmb”.

Elevii lui Ruben Amorim au deschis scorul au condus în două rânduri, însă au fost de fiecare dată egalați, dar un penalty primit în prelungiri a schimbat soarta meciului. Bruno Fernandes și-a asumat responsabilitatea să execute lovitura de la 11 metri și l-a învins pe Martin Dubravka, în condițiile în care etapa trecută a ratat un penalty cu Fulham.

Camerele de luat vederi au surprins însă și un alt unghi al acelui moment tensionat care îl are în prim-plan pe Ruben Amorim. Antrenorul portughez nu a putut să privească penalty-ul executat de căpitanul echipei sale, la fel cum a făcut și la loviturile de departajare din EFL Cup contra lui Grimsby Town.

Reclamă
Reclamă

După meci, managerul lusitan a explicat motivul pentru care a preferat să se uite în altă direcție și a punctat modul în care echipa sa nu profită de șansele pe care le are, ajungând să își facă meciul greu.

“Îmi place să văd imaginea fanilor. Fie ce-o fi. În acel moment, mă gândeam că ar fi corect să câștigăm meciul și nu m-am gândit că Bruno va rata pentru a doua oară la rând

Bătaie generală în Focșani, după ce o tânără care făcea drifuri a lovit mai multe mașini într-o parcareBătaie generală în Focșani, după ce o tânără care făcea drifuri a lovit mai multe mașini într-o parcare
Reclamă

Uneori e dificil să înțeleg cum ratăm atât de multe șanse. Am avut atât de multe ocazii să marcăm și am controlat mai mult meciul, mai ales în prima repriză. Luptăm însă până în ultimul minut din cauza lucrurilor pe care le complicăm“, a declarat Ruben Amorim, potrivit dailymail.co.uk.

Pentru Manchester United urmează derby-ul orașului contra celor de la City, pe Etihad Stadium.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Furtuni puternice lovesc în 17 judeţe de la ora 10.00. Ploi torențiale, grindină și vijelii până la noapte
Observator
Furtuni puternice lovesc în 17 judeţe de la ora 10.00. Ploi torențiale, grindină și vijelii până la noapte
Fotbalistul celebru alături de care s-a pozat cumnata lui Cristiano Ronaldo. „Ne-am simțit minunat și ne-am bucurat de o întâlnire emoționantă”
Fanatik.ro
Fotbalistul celebru alături de care s-a pozat cumnata lui Cristiano Ronaldo. „Ne-am simțit minunat și ne-am bucurat de o întâlnire emoționantă”
13:41
CS Dinamo a făcut 1-1 cu FC Bacău, echipa finanţată de fraţii Pavăl. Corvinul, meci cu 5 goluri!
13:20
Un nou coleg pentru Nicolae Stanciu la Genoa! Un jucător de naţională se alătură echipei lui Dan Şucu
13:14
Ruptură în zona de vârf a ierarhiei ATP. Daniil Medvedev și antrenorul său s-au despărțit după 8 ani
12:29
“Dați-vă jos tricourile”. Olimpiu Moruțan, martor într-un scandal imens după eșecul echipei sale din Grecia
12:21
Reacţia lui Virgil Ghiţă după ce a marcat şi a fost declarat omul meciului în Germania!
11:59
Cursa Marelui Premiu al Țărilor de Jos (15:45, Antena 1 și AntenaPLAY). Oscar Piastri pleacă din pole-position
Vezi toate știrile
1 FotoAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali 2 VIDEOAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut 3 VIDEOOscar Piastri, pole-position în Marele Premiu al Țărilor de Jos. Max Verstappen pleacă din P3 4 Dennis Man, protagonist într-o seară “neagră” pentru PSV. De 57 de ani nu s-a mai întâmplat așa ceva 5 FCSB a aflat programul meciurilor din Europa League! Primul duel, cu Go Ahead Eagles 6 Jucătorul care le-a atras atenția specialiștilor după Dinamo – Hermannstadt: “Începe să-l facă uitat”
Citește și
Cele mai citite
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi BecaliAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de aniReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani
Varga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis MunteanuVarga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis Munteanu
Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”