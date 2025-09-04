Toni Kroos, șocat de transferul record al lui Alexander Isak la Liverpool: „Mulți nici n-au auzit de el” - Antena Sport

Închide meniul
Toni Kroos, șocat de transferul record al lui Alexander Isak la Liverpool: „Mulți nici n-au auzit de el”

Publicat: 4 septembrie 2025, 18:42

Fostul mare fotbalist german Toni Kroos este surprins de suma de 150 de milioane de euro plătită de Liverpool pentru atacantul suedez Alexander Isak, venit de la Newcastle United, relatează L’Equipe. 

Toni Kroos, în vârstă de 35 de ani, care s-a retras în vara anului trecut, consideră exagerată suma cheltuită de Liverpool pentru Alexander Isak. 

Am încredere în ascultătorii noştri, dar aş spune că aproximativ jumătate dintre ei n-au auzit niciodată de Isak. Judecaţi singuri. Serios”, a spus Kroos într-un episod al podcastului pe care îl găzduieşte alături de fratele său Felix, “Einfach mal Luppen”, înainte de a adăuga: “Da, sunt mulţi bani, fără îndoială.” 

“Poate că unii oameni îşi amintesc de el din perioada petrecută la Borussia Dortmund‘, a glumit Felix, referindu-se la cei trei ani în care Isak a fost sub contract cu BVB, între 2016 şi 2019, pentru doar 13 meciuri şi un gol ca profesionist. “Dortmund, bine. Nu s-a întâmplat mare lucru acolo pentru el”, a replicat Toni, care s-a alăturat lui Real Madrid în 2014 pentru 25 de milioane de euro şi pare să se opună sumelor tot mai mari cheltuite de cluburile europene în timpul verii. 

Isak, în vârstă de 25 de ani, a dorit cu orice preţ să ajungă la Liverpool în această vară. Blocat de Newcastle aproape pe toată durata perioadei de transferuri, a fost în cele din urmă cumpărat pentru 150 de milioane de euro de către “roşii” la sfârşitul ultimei zile de negocieri, înainte de închiderea perioadei de transferuri de vară. Autor a 27 de goluri şi a şase pase decisive sezonul trecut în Premier League, Isak a acumulat 62 de goluri în 109 apariţii pe parcursul a trei ani pentru “coţofene”. 

