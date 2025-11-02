Ce a apărut pe site-ul Interului după ce formaţia lui Chivu a câştigat dramatic, cu un autogol din minutul 90+4! - Antena Sport

Inter a urcat pe locul 2 în Serie A, după victoria dramatică din deplasare cu Hellas Verona. Verona – Inter s-a terminat 1-2. Golul victoriei formaţiei lui Cristi Chivu a fost, de fapt, un autogol din minutul 90+4 al lui Martin Frese.
Pe site-ul oficial al Interului, imediat după fluierul de final, a apărut cronica partidei. Nerazzurrii au recunoscut că echipa lui Chivu s-a chinuit în repriza secundă, iar autogolul a venit când meciul se îndrepta spre un 1-1 care ar fi încurcat-o pe Inter în lupta pentru titlu.
“O victorie mult-așteptată, asigurată în prelungiri”
“Un autogol al lui Frese din minutul 94 îi oferă lui Inter toate cele trei puncte după o luptă grea: Zielinski a deschis scorul, Giovane a egalat pentru Verona, iar golul dramatic al victoriei a venit chiar pe final.
O victorie mult-așteptată, asigurată în prelungiri, trei puncte cruciale la finalul unui meci dificil și intens disputat. Inter revine de la Verona cu trei puncte de aur, asigurate în minutul 94 grație unui autogol al lui Frese, când meciul părea destinat să se termine la egalitate.
Inter a preluat conducerea devreme cu un gol fantastic marcat de Zielinski, cu un voleu cu piciorul drept, în urma unui corner al lui Calhanoglu. Gazdele au egalat apoi prin Giovane. Hellas a fost foarte periculoasă: Orban a lovit bara, după care au urmat numeroase contraatacuri periculoase.
În repriza a doua, Inter s-a chinuit să găsească poarta și a reuşit golul victoriei doar în prelungiri: lovitura de cap a lui Frattesi, după o centrare, a fost deviată de Frese, care l-a păcălit pe Montipò pentru victoria nerazzurrilor”, a fost textul publicat pe site-ul oficial al lui Inter, imediat după fluierul de final al meciului.
Verona – Inter 1-2 a fost primul meci al zilei de duminică, din etapa a 10-a de Serie A. Echipa lui Cristi Chivu a obţinut o victorie uriaşă, dramatică, în lupta pentru titlu. Zielinski a deschis scorul în minutul 16, cu un eurogol, dar Giovane a egalat, în minutul 40, cu un şut plasat. Echipa lui Chivu a dat lovitura în prelungirile meciului, cu un autogol al lui Frese. În urma acestui rezultat, Inter se află pe locul 2 în Serie A, cu 21 puncte. Lider e Napoli, cu 22 de puncte, iar pe 3 e Roma, tot cu 21 de puncte, ca Inter. Roma va juca împotriva lui Milan, în deplasare, de la ora 21:45.
Partida de la Verona a fost una specială pentru Cristi Chivu. Românul de 45 de ani a revenit pe stadionul unde a fost aproape de o tragedie, la începutul lui 2010. Inter a ajuns pe Marc’Antonio Bentegodi după şapte victorii în ultimele opt meciuri. Nerazzurrii au reuşit să profite de egalul făcut de liderul Napoli, care a obţinut doar un egal pe teren propriu, 0-0 cu Como, apropiindu-se la un punct de lider.
