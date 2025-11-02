Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ce a apărut pe site-ul Interului după ce formaţia lui Chivu a câştigat dramatic, cu un autogol din minutul 90+4! - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | Ce a apărut pe site-ul Interului după ce formaţia lui Chivu a câştigat dramatic, cu un autogol din minutul 90+4!

Ce a apărut pe site-ul Interului după ce formaţia lui Chivu a câştigat dramatic, cu un autogol din minutul 90+4!

Bogdan Stănescu Publicat: 2 noiembrie 2025, 15:52

Comentarii
Ce a apărut pe site-ul Interului după ce formaţia lui Chivu a câştigat dramatic, cu un autogol din minutul 90+4!

Cristi Chivu în meciul dramatic Verona - Inter 1-2 / Profimedia Images

Inter a urcat pe locul 2 în Serie A, după victoria dramatică din deplasare cu Hellas Verona. Verona – Inter s-a terminat 1-2. Golul victoriei formaţiei lui Cristi Chivu a fost, de fapt, un autogol din minutul 90+4 al lui Martin Frese.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pe site-ul oficial al Interului, imediat după fluierul de final, a apărut cronica partidei. Nerazzurrii au recunoscut că echipa lui Chivu s-a chinuit în repriza secundă, iar autogolul a venit când meciul se îndrepta spre un 1-1 care ar fi încurcat-o pe Inter în lupta pentru titlu.

“O victorie mult-așteptată, asigurată în prelungiri”

“Un autogol al lui Frese din minutul 94 îi oferă lui Inter toate cele trei puncte după o luptă grea: Zielinski a deschis scorul, Giovane a egalat pentru Verona, iar golul dramatic al victoriei a venit chiar pe final.

O victorie mult-așteptată, asigurată în prelungiri, trei puncte cruciale la finalul unui meci dificil și intens disputat. Inter revine de la Verona cu trei puncte de aur, asigurate în minutul 94 grație unui autogol al lui Frese, când meciul părea destinat să se termine la egalitate.

Inter a preluat conducerea devreme cu un gol fantastic marcat de Zielinski, cu un voleu cu piciorul drept, în urma unui corner al lui Calhanoglu. Gazdele au egalat apoi prin Giovane. Hellas a fost foarte periculoasă: Orban a lovit bara, după care au urmat numeroase contraatacuri periculoase.

Reclamă
Reclamă

În repriza a doua, Inter s-a chinuit să găsească poarta și a reuşit golul victoriei doar în prelungiri: lovitura de cap a lui Frattesi, după o centrare, a fost deviată de Frese, care l-a păcălit pe Montipò pentru victoria nerazzurrilor”, a fost textul publicat pe site-ul oficial al lui Inter, imediat după fluierul de final al meciului.

Verona – Inter 1-2. Chivu, victorie dramatică, în prelungiri, în locul în care a fost la un pas de tragedie!

Verona – Inter 1-2 a fost primul meci al zilei de duminică, din etapa a 10-a de Serie A. Echipa lui Cristi Chivu a obţinut o victorie uriaşă, dramatică, în lupta pentru titlu. Zielinski a deschis scorul în minutul 16, cu un eurogol, dar Giovane a egalat, în minutul 40, cu un şut plasat. Echipa lui Chivu a dat lovitura în prelungirile meciului, cu un autogol al lui Frese. În urma acestui rezultat, Inter se află pe locul 2 în Serie A, cu 21 puncte. Lider e Napoli, cu 22 de puncte, iar pe 3 e Roma, tot cu 21 de puncte, ca Inter. Roma va juca împotriva lui Milan, în deplasare, de la ora 21:45.

Partida de la Verona a fost una specială pentru Cristi Chivu. Românul de 45 de ani a revenit pe stadionul unde a fost aproape de o tragedie, la începutul lui 2010. Inter a ajuns pe Marc’Antonio Bentegodi după şapte victorii în ultimele opt meciuri. Nerazzurrii au reuşit să profite de egalul făcut de liderul Napoli, care a obţinut doar un egal pe teren propriu, 0-0 cu Como, apropiindu-se la un punct de lider.

CALCUL. Cum poți strânge un milion de lei până la pensie, chiar și cu salariul minim pe economieCALCUL. Cum poți strânge un milion de lei până la pensie, chiar și cu salariul minim pe economie
Reclamă

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
"Am crezut că e bombă". Bărbat din Dej, ucis în propria casă de o explozie. Făcuse revizia la gaze recent
Observator
"Am crezut că e bombă". Bărbat din Dej, ucis în propria casă de o explozie. Făcuse revizia la gaze recent
Neluțu Varga face anunțul momentului: „Săptămâna viitoare vine cea mai bună veste pentru CFR Cluj din ultimele șase luni”. Exclusiv
Fanatik.ro
Neluțu Varga face anunțul momentului: „Săptămâna viitoare vine cea mai bună veste pentru CFR Cluj din ultimele șase luni”. Exclusiv
17:44
Aryna Sabalenka, început în forță la Turneul Campioanelor! Victorie fără emoții pentru lidera WTA
17:33
Cristi Chivu, reacție în premieră despre portarul lui Inter care a lovit mortal un bătrân de 81 de ani
17:24
UTA Arad – Metaloglobus 2-0. Echipa lui Adrian Mihalcea obține prima victorie după 2 luni
17:24
Mihai Stoica, „săgeți” către rivalele Rapid și Universitatea Craiova: „Nu au suporteri la un loc cât are FCSB”
17:03
„Arbitraj cu tentă”. Președintele lui U Cluj a răbufnit după eșecul cu FCSB. Faza care l-a nemulțumit
16:43
Florin Tănase, gest superb pentru Darius Olaru. Ce i-a cerut, de fapt, lui Gigi Becali
Vezi toate știrile
1 Reacţia lui PSV, după ce Dennis Man a făcut un nou meci de senzaţie în Eredivisie 2 Miliardarul român, care a fost acţionar la Dinamo, a divorţat! A pierdut şi clubul de fotbal, acum şi soţia! 3 Gigi Becali a spus cine a fost omul meciului cu Universitatea Cluj: „Astea îl caracterizează” 4 Simona Halep, din nou în prim-plan mondial. Ce a făcut românca în prima zi, la Turneul Campioanelor de la Riad 5 Gigi Becali, anunţ la miezul nopţii despre viitorul lui Denis Alibec 6 U Cluj – FCSB 0-2. Campioana, victorie categorică în Ardeal! Darius Olaru, ”one-man show”
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedentGigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”
Giovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-uluiGiovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-ului