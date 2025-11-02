Ce a apărut pe site-ul Interului după ce formaţia lui Chivu a câştigat dramatic, cu un autogol din minutul 90+4! - Antena Sport

Inter a urcat pe locul 2 în Serie A, după victoria dramatică din deplasare cu Hellas Verona. Verona – Inter s-a terminat 1-2. Golul victoriei formaţiei lui Cristi Chivu a fost, de fapt, un autogol din minutul 90+4 al lui Martin Frese.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pe site-ul oficial al Interului, imediat după fluierul de final, a apărut cronica partidei. Nerazzurrii au recunoscut că echipa lui Chivu s-a chinuit în repriza secundă, iar autogolul a venit când meciul se îndrepta spre un 1-1 care ar fi încurcat-o pe Inter în lupta pentru titlu.

“O victorie mult-așteptată, asigurată în prelungiri”

“Un autogol al lui Frese din minutul 94 îi oferă lui Inter toate cele trei puncte după o luptă grea: Zielinski a deschis scorul, Giovane a egalat pentru Verona, iar golul dramatic al victoriei a venit chiar pe final.

O victorie mult-așteptată, asigurată în prelungiri, trei puncte cruciale la finalul unui meci dificil și intens disputat. Inter revine de la Verona cu trei puncte de aur, asigurate în minutul 94 grație unui autogol al lui Frese, când meciul părea destinat să se termine la egalitate.

Inter a preluat conducerea devreme cu un gol fantastic marcat de Zielinski, cu un voleu cu piciorul drept, în urma unui corner al lui Calhanoglu. Gazdele au egalat apoi prin Giovane. Hellas a fost foarte periculoasă: Orban a lovit bara, după care au urmat numeroase contraatacuri periculoase.