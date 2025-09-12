Cristi Chivu s-a enervat la conferința de presă! Mesaj dur înainte de Juventus - Inter: "M-am săturat" - Antena Sport

Închide meniul
Cristi Chivu s-a enervat la conferința de presă! Mesaj dur înainte de Juventus – Inter: “M-am săturat”

Alex Ioniță Publicat: 12 septembrie 2025, 20:02

Cristi Chivu a susținut conferința de presă premergătoare partidei Juventus – Inter. Antrenorul echipei din Milano s-a enervat, după ce a auzit unele întrebări ale ziariștilor prezenți în sală.

Duelul dintre Juventus și Inter reprezintă primul „examen dificil” în Serie A pentru Cristi Chivu, pe banca nerrazzurilor. Derby-ul este programat sâmbătă, de la ora 19:00 și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe AS.ro.

Cristi Chivu s-a enervat la conferința de presă, înainte de Juventus – Inter

Cristi Chivu a declarat că s-a săturat să fie întrebat despre emoții, înaintea derby-ului cu Juventus. Antrenorul lui Inter a declarat că partida nu trebuie supraevaluată și că jucătorii săi trebuie să fie concentrați pentru duel.

“M-am săturat să tot vorbesc despre emoții. Mi-ajunge! Suntem abia în a treia zi, acest meci nu ar trebui să fie supraevaluat. Avem nevoie de calm, energie și mentalitate potrivită. Nu sunt aici pentru a răsturna totul cu susul în jos, pentru că asta este imposibil.

Suntem conștienți că sezonul este un maraton care durează 38 de etape. Știm că meciul împotriva lui Juve este important, dar e doar un meci. Într-un sezon există suișuri și coborâșuri. Când lucrurile nu merg bine, trebuie să muncești din greu, să înveți din greșeli și să mergi mai departe cu mentalitatea, motivația și curajul potrivit”, a spus Cristi Chivu.

