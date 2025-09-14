"Începutul dezastrului". Gazzetta dello Sport nu l-a iertat pe Cristi Chivu după eșecul din Juventus - Inter - Antena Sport

Închide meniul
“Începutul dezastrului”. Gazzetta dello Sport nu l-a iertat pe Cristi Chivu după eșecul din Juventus – Inter

Andrei Nicolae Publicat: 14 septembrie 2025, 8:16

Începutul dezastrului. Gazzetta dello Sport nu l-a iertat pe Cristi Chivu după eșecul din Juventus – Inter

Cristi Chivu, pe banca lui Inter în meciul cu Juventus / Profimedia

Inter Milano a pierdut dramatic derby d’Italia, după ce a fost învinsă de Juventus cu 4-3, deși în minutul 76, scorul era în favoarea “nerazzurrilor”. După meciul de pe Allianz Stadium, Gazzetta dello Sport a venit pe prima pagină a numărului de astăzi, 14 septembrie, cu un verdict dur pentru Cristi Chivu și elevii săi.

În plus, cotidianul “roz” din Italia nu fost mai blând cu antrenorul român nici când a venit vorba de nota acordată.

Concluziile trase de Gazzetta dello Sport: “Care idei noi?”

Cristi Chivu a ajuns la două eșecuri din trei meciuri în Serie A pe banca lui Inter, după ce formația de pe Giuseppe Meazza a mai pierdut și acum o rundă, contra lui Udinese. O victorie cu Juventus l-ar fi ajutat enorm pe antrenorul român, iar această nu a fost departe, însă ultimele 10 minute din meci au fost fatale pentru “nerazzurri”.

În urma rezultatului de sâmbătă seara, Gazzetta dello Sport, cel mai mare cotidian pe nișa sa din Italia, a scris pe prima pagină o concluzie dură legată de formația lui Chivu: “Începutul dezastrului, cel mai slab început de sezon din ultimii 14 ani pentru Inter“.

Când a venit vorba de note, tehnicianul român a primit nota 5, iar detaliile punctate de ziariștii italieni aduc în discuție o comparație între el și predecesorul său, Simone Inzaghi: “Joacă cu aceiași veterani ai lui Inzaghi, dar nu reușeste să oprească declinul. Nu poate să intre în mintea echipei, care rămâne distrasă. Care idei noi?“.

Spre deosebire de Chivu, omologul său de la Torino, Igor Tudor, a primit nota 7. De altfel, antrenorul croat a ținut să o compătimească pe Inter la finalul meciului, când a vorbit despre rezultatul de pe Allianz Stadum.

