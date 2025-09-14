"Începutul dezastrului". Gazzetta dello Sport nu l-a iertat pe Cristi Chivu după eșecul din Juventus - Inter - Antena Sport

Inter Milano a pierdut dramatic derby d’Italia, după ce a fost învinsă de Juventus cu 4-3, deși în minutul 76, scorul era în favoarea “nerazzurrilor”. După meciul de pe Allianz Stadium, Gazzetta dello Sport a venit pe prima pagină a numărului de astăzi, 14 septembrie, cu un verdict dur pentru Cristi Chivu și elevii săi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În plus, cotidianul “roz” din Italia nu fost mai blând cu antrenorul român nici când a venit vorba de nota acordată.

Concluziile trase de Gazzetta dello Sport: “Care idei noi?”

Cristi Chivu a ajuns la două eșecuri din trei meciuri în Serie A pe banca lui Inter, după ce formația de pe Giuseppe Meazza a mai pierdut și acum o rundă, contra lui Udinese. O victorie cu Juventus l-ar fi ajutat enorm pe antrenorul român, iar această nu a fost departe, însă ultimele 10 minute din meci au fost fatale pentru “nerazzurri”.

În urma rezultatului de sâmbătă seara, Gazzetta dello Sport, cel mai mare cotidian pe nișa sa din Italia, a scris pe prima pagină o concluzie dură legată de formația lui Chivu: “Începutul dezastrului, cel mai slab început de sezon din ultimii 14 ani pentru Inter“.

Când a venit vorba de note, tehnicianul român a primit nota 5, iar detaliile punctate de ziariștii italieni aduc în discuție o comparație între el și predecesorul său, Simone Inzaghi: “Joacă cu aceiași veterani ai lui Inzaghi, dar nu reușeste să oprească declinul. Nu poate să intre în mintea echipei, care rămâne distrasă. Care idei noi?“.