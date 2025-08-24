Robert Badea, calificat într-o nouă finală la CM de juniori, cu ştafeta de 4x100 m mixt - Antena Sport

Proaspăt medaliat cu bronz în proba de 400 m mixt, Robert Badea, pregătit de antrenoarea Iulia Becheru, s-a calificat în cea de-a treia sa finală la Campionatul Mondial de înot pentru juniori de la Otopeni.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ştafeta de 4×100 m mixt masculin a României, alcătuită din Tudor Iordache, Darius Coman, Robert Badea şi Eric Andrieş, a încheiat seriile cu al şaselea timp (3:40.53 min.) şi va înota diseară, de la ora 19:50, în finală.

Robert Badea, într-o nouă finală la CM de juniori de la Otopeni

Tot duminică, de la ora 18.08, Daria Asaftei (CS Dinamo) va evolua în finală la 200 de m bras.

Înotătorul român Robert-Andrei Badea, campionul european en titre, a cucerit medalia de bronz în proba de 400 m mixt, sâmbătă seara, la Campionatele Mondiale de juniori de la Otopeni. Badea a fost cronometrat în finală cu timpul de 4 min 13 sec 79/100, după ce avusese al treilea timp și în serii.