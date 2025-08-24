Robert Badea, calificat într-o nouă finală la CM de juniori, cu ştafeta de 4x100 m mixt - Antena Sport

Proaspăt medaliat cu bronz în proba de 400 m mixt, Robert Badea, pregătit de antrenoarea Iulia Becheru, s-a calificat în cea de-a treia sa finală la Campionatul Mondial de înot pentru juniori de la Otopeni.
Ştafeta de 4×100 m mixt masculin a României, alcătuită din Tudor Iordache, Darius Coman, Robert Badea şi Eric Andrieş, a încheiat seriile cu al şaselea timp (3:40.53 min.) şi va înota diseară, de la ora 19:50, în finală.
Robert Badea, într-o nouă finală la CM de juniori de la Otopeni
Tot duminică, de la ora 18.08, Daria Asaftei (CS Dinamo) va evolua în finală la 200 de m bras.
Înotătorul român Robert-Andrei Badea, campionul european en titre, a cucerit medalia de bronz în proba de 400 m mixt, sâmbătă seara, la Campionatele Mondiale de juniori de la Otopeni.
Badea a fost cronometrat în finală cu timpul de 4 min 13 sec 79/100, după ce avusese al treilea timp și în serii.
Medalia de aur a fost cucerită de japonezul Raito Numata, în 4 min 11 sec 37/100, iar argintul a revenit altui japonez, Yumeki Kojima, în 4 min 12 sec 99/100.
Aceasta este a doua medalie a României la Campionatele Mondiale de înot pentru juniori de la Otopeni, după argintul cucerit miercuri de Daria-Măriuca Silișteanu, la 100 m spate.
Diana Gabriela Stiger a fost a noua la 1.500 metri liber, după seria rapidă, cu timpul de 16 min 39 sec 88/100.
La 50 m bras masculin, Danis Volintir a ratat calificarea în finală, după ce a fost cronometrat cu al 11-lea timp din semifinale, 27 sec 93/100.
Campionatele Mondiale de înot pentru juniori au loc la Otopeni între 19 și 24 august cu participarea a 930 de sportivi din 124 de țări. România a înscris 18 sportivi, un număr record la acest gen de competiție.
