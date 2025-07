The Guardian nu crede în lupta pentru aur dintre Popovici şi Alexy din finală: "El e gata să îşi reafirme dominaţia" - Antena Sport

Britanicii de la The Guardian au analizat finala de la 100 de metri liber de la Campionatele Mondiale de nataţie, ce va avea loc joi, de la ora 14:31.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Jurnaliştii nu sunt de acord cu transformarea finalei într-un duel între David Popovici şi Jack Alexy şi scot în evidenţă şansele mari pe care le are şi Kyle Chalmers, care e obişnuit cu statutul de outsider.

The Guardian ne îndeamnă să nu uităm că australianul ajuns la 27 de ani este campion olimpic şi mondial la proba de 100 de metri liber. Aurul olimpic a venit la Rio de Janeiro, în 2016, în timp ce aurul mondial a fost cucerit la Fukuoka, în 2023.

Kyle Chalmers, favoritul The Guardian

“<Regele> Kyle Chalmers, gata să își reafirme dominaţia la 100 liber. Australianul s-a poziționat întotdeauna ca outsider, dar strălucirea sa constantă – și numărul de medalii – sugerează că ar trebui să fie orice altceva, dar nu outsider.

Este rar să găsești un sportiv atât de decorat, care încă are rezultate la cel mai înalt nivel, şi care să fie considerat “underdog”. Australianul Kyle Chalmers sau mai bine zis, “Regele Kyle”, a câștigat aproape tot ce se poate câștiga în înotul internațional. Cu toate acestea, an de an, revine sub radar, mulţi etichetând un eventual succes al lui drept o “surpriză”.