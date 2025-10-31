NBA şi-a dat acordul pentru afacerea record din baschetul american: "Tranzacţia urmează să fie finalizată" - Antena Sport

Închide meniul
NBA şi-a dat acordul pentru afacerea record din baschetul american: “Tranzacţia urmează să fie finalizată”

Publicat: 31 octombrie 2025, 9:07

Comentarii
Proprietarii de echipe din liga profesionistă nord-americană de baschet au aprobat vânzarea record a echipei Los Angeles Lakers, cedată de familia Buss lui Mark Walter, a anunţat NBA într-un comunicat dat publicităţii joi, citat de AFP. "Tranzacţia urmează să fie finalizată", a mai precizat liga în comunicatul său.

Los Angeles Lakers, echipa starurilor LeBron James şi Luka Doncic, urmează să fie vândută omului de afaceri Mark Walter pentru aproximativ 10 miliarde de dolari, conform informaţiei furnizate de postul de televiziune ESPN în luna iunie, un record pentru NBA, al cărei sezon 2025-2026 va fi transmis exclusiv în AntenaPLAY.   Familia Buss o deţinea în proprietate pe Lakers din 1979. Proprietarul actual, Jeanie Buss, va mai rămâne în funcţia de preşedinte al clubului timp de încă cinci ani, conform acordului încheiat între cele două părţi. Mark Walter, care deţine deja un procent de acţiuni la club, este directorul general al holdingului TWG Global, care are în portofoliul său un impresionant număr de cluburi sportive profesioniste, între care Los Angeles Dodgers (baseball) şi Los Angeles Sparks (WNBA). La acestea se mai adaugă "Billie Jean King Cup" la tenis şi echipa Cadillac, ce îşi va face debutul în Formula 1 anul viitor. De la cumpărarea lui LA Lakers de către Jerry Buss în 1979, echipa a înrolat în rândurile sale numeroase staruri precum Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Shaquille O'Neal, Kobe Bryant sau LeBron James, a adunat 11 titluri din cele 17 din palmares (ultimul din 2020) şi venituri pe măsură graţie unei notorietăţi mondiale. Anunţul vânzării clubului intervine la puţin după două luni de la acordul proprietarilor de cluburi pentru vânzarea unei alte echipe istorice din NBA, Boston Celtics (18 titluri), pentru 6,1 miliarde de dolari.

Los Angeles Lakers, echipa starurilor LeBron James şi Luka Doncic, urmează să fie vândută omului de afaceri Mark Walter pentru aproximativ 10 miliarde de dolari, conform informaţiei furnizate de postul de televiziune ESPN în luna iunie, un record pentru NBA, al cărei sezon 2025-2026 va fi transmis exclusiv în AntenaPLAY.  

Familia Buss o deţinea în proprietate pe Lakers din 1979. Proprietarul actual, Jeanie Buss, va mai rămâne în funcţia de preşedinte al clubului timp de încă cinci ani, conform acordului încheiat între cele două părţi.

Mark Walter, care deţine deja un procent de acţiuni la club, este directorul general al holdingului TWG Global, care are în portofoliul său un impresionant număr de cluburi sportive profesioniste, între care Los Angeles Dodgers (baseball) şi Los Angeles Sparks (WNBA). La acestea se mai adaugă “Billie Jean King Cup” la tenis şi echipa Cadillac, ce îşi va face debutul în Formula 1 anul viitor.

De la cumpărarea lui LA Lakers de către Jerry Buss în 1979, echipa a înrolat în rândurile sale numeroase staruri precum Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Shaquille O’Neal, Kobe Bryant sau LeBron James, a adunat 11 titluri din cele 17 din palmares (ultimul din 2020) şi venituri pe măsură graţie unei notorietăţi mondiale.

Anunţul vânzării clubului intervine la puţin după două luni de la acordul proprietarilor de cluburi pentru vânzarea unei alte echipe istorice din NBA, Boston Celtics (18 titluri), pentru 6,1 miliarde de dolari.

