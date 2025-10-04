Imaginea excentrismului în tenis: "Stăteam și comandam un Ferrari... l-am vândut deja" - Antena Sport

Alexander Bublik este unul dintre tenismenii din circuit care iese în evidență prin comportamentul său ieșit din comun. Cunoscut pentru firea sa vulcanică și faptul că este o persoană excentrică pe teren, jucătorul din Rusia a demonstrat recent că se comportă la fel și atunci când nu are racheta în mână.

Într-un interviu acordat pentru presa din țara natală, Bublik a povestit cum a sărbătorit în această toamnă intrarea în premieră în Top 20 ATP. Sportivul de 28 de ani a rememorat cum și-a făcut singur cadou o super-mașină, și anume un Ferrari, pe care a vândut-o când și-a dat seama că nu are nevoie de ea.

Alexander Bublik a povestit despre achiziția excentrică

“Îmi amintesc că antrenorul meu m-a întrebat la un moment dat: «Sascha, ce îţi doreşti?». I-am spus: «Artem (n.r. Suprunov, cel care îl pregăteşte din 2013), dacă intru în top 20, îți spun că îmi voi găsi cu adevărat ritmul. Asta îmi doresc cel mai tare». Deşi uneori poate nu pare, sunt un fanatic al tenisului.

Mi-am promis că, dacă voi intra în Top 20, îmi voi cumpăra un Ferrari. Chiar dacă mi-aș fi putut permite unul mult timp, nu l-am cumpărat din principiu. Apoi, de nicăieri, am cumpărat unul. Stăteam în vestiar și comandam un Ferrari…. L-am vândut deja, pentru că s-a dovedit că pur și simplu nu aveam nevoie de el, nu mi-a făcut nicio plăcere“, a povestit tenismenul rus, potrivit chtv.ru.

Alexander Bublik se află în acest moment pe locul 17 în clasamentul ATP, iar în 2025 a câștigat cele mai multe trofee din carieră, patru la număr, la Halle, Gstaad, Kitzbuhel și Hangzhou.