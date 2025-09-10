Schimbare de look pentru Carlos Alcaraz! Cum arată acum campionul de la US Open - Antena Sport

Închide meniul
Schimbare de look pentru Carlos Alcaraz! Cum arată acum campionul de la US Open

Alex Ioniță Publicat: 10 septembrie 2025, 13:20

Profimedia

După ce a câştigat duminică la New York (al doilea titlu la US Open şi al şaselea titlu de Grand Slam) învingându-l pe marele său rival Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, revenit în fruntea clasamentului ATP, a profitat de ocazie pentru a-şi oferi o nouă frizură.

El a început US Open făcând senzaţie prin apariţia sa cu capul ras şi anunţase că, în cazul în care va câştiga titlul, „va fi o surpriză şi mai bună”.

Carlos Alcaraz și-a schimbat look-ul

După ce s-a dus la tuns, el şi-a afişat noul look: un blond platinat.

 
Dinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko KopicDinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko Kopic