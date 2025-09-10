Schimbare de look pentru Carlos Alcaraz! Cum arată acum campionul de la US Open - Antena Sport

După ce a câştigat duminică la New York (al doilea titlu la US Open şi al şaselea titlu de Grand Slam) învingându-l pe marele său rival Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, revenit în fruntea clasamentului ATP, a profitat de ocazie pentru a-şi oferi o nouă frizură.
El a început US Open făcând senzaţie prin apariţia sa cu capul ras şi anunţase că, în cazul în care va câştiga titlul, „va fi o surpriză şi mai bună”.
Carlos Alcaraz și-a schimbat look-ul
După ce s-a dus la tuns, el şi-a afişat noul look: un blond platinat.
View this post on Instagram
A post shared by VICTOR (@victorbarbers5)
- Marele regret al lui Jannik Sinner, după finala pierdută cu Carlos Alcaraz la US Open 2025
- Jaqueline Cristian şi Sorana Cîrstea, în urcare în clasamentul WTA după US Open 2025. Ce locuri ocupă
- Carlos Alcaraz a anunţat următorul obiectiv, după cele două Grand Slam-uri câştigate în 2025
- Gluma genială făcută de Carlos Alcaraz după ce l-a bătut pe Jannik Sinner în finala US Open şi i-a furat nr. 1 mondial
- Carlos Alcaraz a câștigat US Open 2025! Succes în patru seturi în finala cu Jannik Sinner