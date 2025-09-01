Gestul făcut de organizatorii de la Cleveland după ce trofeul Soranei Cîrstea a fost furat la New York - Antena Sport

Sorana Cîrstea a anunţat în weekend că trofeul primit după ce a câştigat turneul de la Cleveland i-a fost furat din camera de hotel de la New York, unde era cazată pentru US Open.
„Cine mi-a furat trofeul de la Cleveland din camera 314 a hotelului Fifty Sonesta, vă rog să mi-l înapoiaţi”, a scris jucătoarea clasată pe locul 71 mondial.
Sorana Cîrstea va primi un nou trofeu din partea organizatorilor de la Cleveland
„Nu are nicio valoare materială, ci doar sentimentală”, a adăugat Sorana.
La câteva ore după ce totul a devenit public, organizatorii turneului de la Cleveland au reacţionat:
„Nu te putem lăsa să pleci acasă fără niciun trofeu!”, a precizat Tennis in the Land într-un story pe Instagram, adăugând că furnizorul trofeelor se va ocupa de această problemă.
Acest trofeu era primul turneu WTA câştigat de jucătoare din 2021.
Sorana Cîrstea s-a oprit în turul 2 la US Open
Sorana Cîrstea a fost eliminată de la US Open 2025. Românca a fost învinsă de Karolina Muchova, la capătul unui meci de aproape trei ore. Cehoaica s-a impus cu 7-6(0), 6-7(3), 6-4. Aceasta a fost a șasea victorie pentru Muchova în meciurile directe cu Sorana Cîrstea, în timp ce românca rămâne cu una singură.
De altfel, aceasta este a treia victorie a cehoaicei la US Open, ea fiind semifinalistă în 2022 și 2023 la Flushing Meadows. Pentru parcursul ei de la US Open 2025, Sorana Cîrstea va primi un cec în valoare de 154.000 de dolari și 70 de puncte în clasamentul WTA.