Sorana Cîrstea s-a răzgândit după parcursul foarte bun din acest an: "Voi juca şi în 2026" - Antena Sport

Sorana Cîrstea s-a răzgândit după parcursul foarte bun din acest an: “Voi juca şi în 2026”

Publicat: 1 noiembrie 2025, 13:38

Sorana Cîrstea, cu trofeul cucerit în proba de dublu de la Madrid / Profimedia

Sorana Cîrstea a ajuns până în sferturile de finală ale turneului WTA de la Hong Kong. Ea a fost învinsă de Leylah Fernandez, finalista din 2021 de la US Open, scor 4-6, 4-6. Acesta a fost ultimul turneu pentru româncă în 2025.

La începutul acestui an, la Transylvania Open, Sorana Cîrstea declara că sunt şanse foarte mari ca sezonul 2025 să fie ultimul din cariera ei, după ce a ratat finalul anului 2024 din cauza unei accidentări la picior. Cu toate acestea, prestaţiile bune din acest an i-au dat încredere, iar ea a anunţat la Hong Kong că va participa la turnee şi în 2026.

Sorana Cîrstea va juca şi în 2026: “Nu mă aşteptam să joc la acest nivel”

“Tot ce fac, fac cu dragoste, pasiune și cu toată inima. La începutul anului, credeam că acesta va fi ultimul meu sezon, însă datorită modului în care am evoluat, voi juca și în 2026.

Nu știam cum voi reveni (n.r. după accidentare) și nu mă așteptam să joc la acest nivel, mai ales în ultima parte a sezonului. Sunt plăcut surprinsă, însă știu că am muncit din greu și e minunat că totul merge bine”, a declarat Sorana Cîrstea, potrivit South China Morning Post.

Acum, Sorana Cîrstea se află pe locul 45 WTA. În 2025, ea a câştigat şi titlul de la Cleveland, în luna august, chiar înainte de US Open. De asemenea, ea a câştigat în primăvară şi proba de dublu a turneului WTA 1000 de la Madrid, alături de Anna Kalinskaya. De asemenea, cele două au ajuns în sferturile de la Wimbledon, în proba de dublu.

“Cu cât am înaintat în vârstă, cu atât am găsit mai multă bucurie în tenis. E motivul pentru care încă sunt aici și pot juca la un nivel bun. Nu aș putea să fac ceea ce fac la vârsta mea dacă nu aș fi avut atât de multă dragoste pentru sport”, a mai spus Sorana Cîrstea.

