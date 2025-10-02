Vârful Universității Craiova a spus care ar putea fi plusul polonezilor de la Rakow: „Se descurcă mult mai bine” - Antena Sport

Universitatea Craiova se află în fața unui meci important, la debutul în grupa principală a UEFA Conference League. Rakow este adversara echipei antrenate de Mirel Rădoi, în runda inaugurală.

Transferat în această vară în Bănie, Assad Al-Hamlawi a vorbit la conferința de presă despre duelul contra formației poloneze, el evoluând în Ekstraklasa în a doua parte a sezonului trecut.

Assad Al-Hamlawi, încântat de colaborarea cu Mirel Rădoi

Cu șase goluri marcate în acest sezon pentru Universitatea Craiova, Assad Al-Hamlawi este unul dintre transferurile de marcă reușite de olteni în această vară. Vârful palestinian și-a făcut imediat simțită prezența în Liga 1, dar și în competițiile europene.

În cadrul conferinței de presă premergătoare partidei cu Rakow, fotbalistul în vârstă de 24 de ani a vorbit despre colaborarea eficientă pe care o are cu Mirel Rădoi, dar și despre plusul pe care echipele din Polonia l-ar putea avea în confruntările cu cele din România.

„Echipa se simte foarte bine, toți suntem pregătiți. Cred că ne-am descurcat foarte bine până acum în Conference League, după cum s-a și văzut. Avem așteptări mari de la acest meci și dacă vom continua să ne facem munca la fel ca până acum, cu siguranță vom avea parte de satisfacție la finalul jocului cu Rakow.