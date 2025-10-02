Vârful Universității Craiova a spus care ar putea fi plusul polonezilor de la Rakow: „Se descurcă mult mai bine” - Antena Sport

Închide meniul
Vârful Universității Craiova a spus care ar putea fi plusul polonezilor de la Rakow: „Se descurcă mult mai bine”

Daniel Işvanca Publicat: 2 octombrie 2025, 16:30

Jucători Universitatea Craiova / SPORT PICTURES

Universitatea Craiova se află în fața unui meci important, la debutul în grupa principală a UEFA Conference League. Rakow este adversara echipei antrenate de Mirel Rădoi, în runda inaugurală.

Transferat în această vară în Bănie, Assad Al-Hamlawi a vorbit la conferința de presă despre duelul contra formației poloneze, el evoluând în Ekstraklasa în a doua parte a sezonului trecut.

Assad Al-Hamlawi, încântat de colaborarea cu Mirel Rădoi

Cu șase goluri marcate în acest sezon pentru Universitatea Craiova, Assad Al-Hamlawi este unul dintre transferurile de marcă reușite de olteni în această vară. Vârful palestinian și-a făcut imediat simțită prezența în Liga 1, dar și în competițiile europene.

În cadrul conferinței de presă premergătoare partidei cu Rakow, fotbalistul în vârstă de 24 de ani a vorbit despre colaborarea eficientă pe care o are cu Mirel Rădoi, dar și despre plusul pe care echipele din Polonia l-ar putea avea în confruntările cu cele din România.

„Echipa se simte foarte bine, toți suntem pregătiți. Cred că ne-am descurcat foarte bine până acum în Conference League, după cum s-a și văzut. Avem așteptări mari de la acest meci și dacă vom continua să ne facem munca la fel ca până acum, cu siguranță vom avea parte de satisfacție la finalul jocului cu Rakow.

Mirel Rădoi îți pune un zâmbet pe față de fiecare dată, ne încarcă cu energie, ceea ce contează enorm! Nu pot să spun prea multe despre ei, pentru că a trecut mult timp de la ultimul meci împotriva lor. Clar este că au o echipă puternică din punct de vedere individual și chiar și tactic stau foarte bine”.

„Sperăm să redobândim acest șir al victoriilor”

„Sper ca experiența mea din Polonia să ajute echipa în meciul de joi. Îi cunosc bine, da și am pus la punct tot ce trebuia pentru acest joc. Sperăm să redobândim acest șir al victoriilor așa cum ne-am și obișnuit. Cea mai mare diferență dintre cele două campionate este faza de contraatac.

Polonezii se descurcă mult mai bine din acest punct de vedere. Sunt mult mai multe contraatacuri în Polonia, decât în campionatul României”, a declarat Assad Al-Hamlawi.

