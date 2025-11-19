Marius Șumudică a răbufnit la adresa criticilor lui Mircea Lucescu: "Lasă-mă să cred că-s interese" - Antena Sport

Marius Șumudică a avut un mesaj extrem de dur pentru contestatarii lui Mircea Lucescu la o zi distanță după ce România a încheiat preliminariile pentru Cupa Mondială cu o victorie contra lui San Marino, scor 7-1. Fostul antrenor de la Rapid consideră că sunt anumite interese la mijloc în spatele tuturor declarațiilor care îl critică pe “Il Luce” și care spun că ar trebui adus un alt antrenor pentru baraj.

România va juca barajul pentru calificarea la Cupa Mondială, iar o întrebare care stă pe buzele tuturor este cea legată de viitorul lui Mircea Lucescu pe banca naționalei. În ultimele luni, “Il Luce” a fost extrem de criticat pentru rezultatele echipei, totul începând cu remiza dezastruoasă contra Ciprului din deplasare.

Marius Șumudică a sărit în apărarea lui Mircea Lucescu

După ultimul meci disputat de “tricolori” în preliminariile pentru Mondial, Marius Șumudică a venit cu o replică pentru toți contestatarii ai selecționerului. Tehnicianul de 54 de ani crede că raționamentul celor care îl critică pe Lucescu este unul total greșit și a acuzat inclusiv jocuri de culise.

În plus, Șumudică a lansat o întrebare pentru cei care au comentarii la adresa selecționerului: Ce vor spune dacă selecționerul va fi schimbat, iar respectivul va rata și el calificarea la Mondial prin intermediul barajului?

“Dați-l pe Lucescu la o parte și puneți pe cine vreți voi! Lasă-mă să cred că-s interese, să vedem ce se întâmplă la baraj cu antrenorul respectiv. Dacă nu ne calificăm, îl dăm afară și pe ăla?“, a spus fostul antrenor de la Rapid la fanatik.ro.