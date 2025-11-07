Ilie Dumitrescu, stupefiat de una dintre gafele din Basel - FCSB: "Ce legătură ai tu? N-ai ce să faci acolo" - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Ilie Dumitrescu, stupefiat de una dintre gafele din Basel – FCSB: "Ce legătură ai tu? N-ai ce să faci acolo"

Ilie Dumitrescu, stupefiat de una dintre gafele din Basel – FCSB: “Ce legătură ai tu? N-ai ce să faci acolo”

Andrei Nicolae Publicat: 7 noiembrie 2025, 8:21

Ilie Dumitrescu, stupefiat de una dintre gafele din Basel – FCSB: Ce legătură ai tu? N-ai ce să faci acolo

Ilie Dumitrescu, în timpul unui eveniment / Hepta

Ilie Dumitrescu a comentat după eșecul FCSB-ului contra celor de la Basel asupra celor două faze care au marcat startul de meci extrem de slab al campioanei României. Fostul membru al “Generației de Aur” a oferit un verdict cu privire la cele două hențuri comise de roș-albaștri, primul al lui Ștefan Târnovanu și al doilea al lui Siyabonga Ngezana.

Portarul lui Elias Charalambous a “scăpat ușor” de criticile lui Dumitrescu, însă fundașul central nu s-a aflat în aceeași situație. Dumitrescu nu înțelege cum sud-africanul a putut comite o asemenea eroare la lovitura liberă executată de Shaqiri, care ulterior a condus la lovitura de la 11 metri transformată de elvețieni.

Dumitrescu l-a taxat dur pe Ngezana după Basel – FCSB

Fostul mare jucător crede că gafa lui Târnovanu este cauzată de reflexul pe care l-a avut goalkeeper-ul, crezând că este în continuare în careu, deși era ieșit cu mult în afara spațiului său predestinat. Dumitrescu nu a înțeles însă de ce la lovitura liberă de pe urma căreia Basel a primit penalty, Ngezana l-a ținut de tricou pe Bîrligea, acesta fiind și motivul pentru care a ajuns să aibă mâna depărtată de corp și să comită henț.

E clar că e reflexul ăla să blochezi mingea la Târnovanu. Era unu la unu cu atacantul, el nu și-a dat seama că era în afara careului. Rămâi în zece oameni, iar apoi Ngezana face și el henț.

Ce legătură ai tu? De ce ești tu preocupat să-l ții pe Bîrligea? Tu ești preocupat să urmărești mingea, să stai cu mâinile la spate și să sari. Nu stai tu să faci și să aranjezi, că n-ai ce să faci tu acolo.

Ce se mai practică în afară? De ce? Când pui patru jucători în zid, probabil se știa zidul dinainte, fiecare are responsabilitatea lui. Ce cauți tu cu mâna depărtată? Nu știu… N-a făcut o repriză deloc bună Ngezana“, a spus Ilie Dumitrescu, potrivit digisport.ro.

FCSB se află în acest moment pe locul 31 în grupa Europa League, la două puncte distanțe de ultima poziție care asigură un baraj pentru optimi.

Black Friday 2025. Reduceri de mii de lei la haine: cât costă o rochie sau un pardesiuBlack Friday 2025. Reduceri de mii de lei la haine: cât costă o rochie sau un pardesiu
1 Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri 2 Alimentele interzise în dieta lui Mircea Lucescu. Care este secretul longevităţii pentru selecţionerul României 3 Gigi Becali a „distrus” doi titulari de la FCSB după înfrângerea cu Basel: „Cum să faci așa ceva? / E aerian” 4 Gigi Becali a luat decizia finală în privința lui Ștefan Târnovanu, după gafa incredibilă din Basel – FCSB 3-1 5 Gigi Becali a anunțat un nou transfer, după 1-3 cu Basel: „Trebuie să luăm” 6 Basel – FCSB 3-1. Campioana României pierde al treilea meci consecutiv în Europa League
