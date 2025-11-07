Ilie Dumitrescu, stupefiat de una dintre gafele din Basel - FCSB: "Ce legătură ai tu? N-ai ce să faci acolo" - Antena Sport

Ilie Dumitrescu a comentat după eșecul FCSB-ului contra celor de la Basel asupra celor două faze care au marcat startul de meci extrem de slab al campioanei României. Fostul membru al “Generației de Aur” a oferit un verdict cu privire la cele două hențuri comise de roș-albaștri, primul al lui Ștefan Târnovanu și al doilea al lui Siyabonga Ngezana.

Portarul lui Elias Charalambous a “scăpat ușor” de criticile lui Dumitrescu, însă fundașul central nu s-a aflat în aceeași situație. Dumitrescu nu înțelege cum sud-africanul a putut comite o asemenea eroare la lovitura liberă executată de Shaqiri, care ulterior a condus la lovitura de la 11 metri transformată de elvețieni.

Dumitrescu l-a taxat dur pe Ngezana după Basel – FCSB

Fostul mare jucător crede că gafa lui Târnovanu este cauzată de reflexul pe care l-a avut goalkeeper-ul, crezând că este în continuare în careu, deși era ieșit cu mult în afara spațiului său predestinat. Dumitrescu nu a înțeles însă de ce la lovitura liberă de pe urma căreia Basel a primit penalty, Ngezana l-a ținut de tricou pe Bîrligea, acesta fiind și motivul pentru care a ajuns să aibă mâna depărtată de corp și să comită henț.

“E clar că e reflexul ăla să blochezi mingea la Târnovanu. Era unu la unu cu atacantul, el nu și-a dat seama că era în afara careului. Rămâi în zece oameni, iar apoi Ngezana face și el henț.

Ce legătură ai tu? De ce ești tu preocupat să-l ții pe Bîrligea? Tu ești preocupat să urmărești mingea, să stai cu mâinile la spate și să sari. Nu stai tu să faci și să aranjezi, că n-ai ce să faci tu acolo.