Kosovarii de la Drita "i-au pus gând rău" FCSB-ului! Mesaj războinic înaintea returului: "Va fi decisiv" - Antena Sport

FCSB s-a impus cu scorul de 3-2 în faţa celor de la Drita, în prima manşă a turului 3 preliminar de Europa League. Campioana din Liga 1 a revenit de la scorul de 0-2, după dubla lui Daniel Bârligea şi golul lui Graovac. Cei de la Drita au condus pe Arena Naţională şi vor să întoarcă rezultatul la retur.

Unul dintre cei doi marcatori din meciul tur, de pe Arena Naţională, crede în calificarea celor de la Drita în dauna campioanei FCSB. A trimis un mesaj războinic înaintea returului de la Pristina.

FCSB, ameninţată înaintea returului de la Pristina

Veton Tusha, jucătorul de 22 de ani care a deschis scorul pe ”Arena Națională” pentru Drita, a lansat un avertisment clar înaintea returului din Kosovo. În ciuda înfrângerii de pe Arena Naţională, cei de la Drita spun că au forța să întoarcă rezultatul și să elimine campioana României din drumul spre play-off-ul din Europa League.

Meciul retur este peste o săptămână, joi, 14 august, de la ora 21:00. ”Rezultatul ne oferă în continuare o șansă reală pentru calificare. Am arătat că putem juca împotriva unui adversar puternic ca FCSB. Returul va fi decisiv!

Vom juca acasă, vom avea suporterii alături și vom da totul pentru a ne califica! Cred în calitatea noastră.