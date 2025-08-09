Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Kosovarii de la Drita "i-au pus gând rău" FCSB-ului! Mesaj războinic înaintea returului: "Va fi decisiv" - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | Kosovarii de la Drita “i-au pus gând rău” FCSB-ului! Mesaj războinic înaintea returului: “Va fi decisiv”

Kosovarii de la Drita “i-au pus gând rău” FCSB-ului! Mesaj războinic înaintea returului: “Va fi decisiv”

Gabriel Zamfirescu Publicat: 9 august 2025, 8:05

Comentarii
Kosovarii de la Drita i-au pus gând rău FCSB-ului! Mesaj războinic înaintea returului: Va fi decisiv

Profimedia

FCSB s-a impus cu scorul de 3-2 în faţa celor de la Drita, în prima manşă a turului 3 preliminar de Europa League. Campioana din Liga 1 a revenit de la scorul de 0-2, după dubla lui Daniel Bârligea şi golul lui Graovac. Cei de la Drita au condus pe Arena Naţională şi vor să întoarcă rezultatul la retur.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Unul dintre cei doi marcatori din meciul tur, de pe Arena Naţională, crede în calificarea celor de la Drita în dauna campioanei FCSB. A trimis un mesaj războinic înaintea returului de la Pristina.

FCSB, ameninţată înaintea returului de la Pristina

Veton Tusha, jucătorul de 22 de ani care a deschis scorul pe ”Arena Națională” pentru Drita, a lansat un avertisment clar înaintea returului din Kosovo. În ciuda înfrângerii de pe Arena Naţională, cei de la Drita spun că au forța să întoarcă rezultatul și să elimine campioana României din drumul spre play-off-ul din Europa League.

Meciul retur este peste o săptămână, joi, 14 august, de la ora 21:00. ”Rezultatul ne oferă în continuare o șansă reală pentru calificare. Am arătat că putem juca împotriva unui adversar puternic ca FCSB. Returul va fi decisiv!

Vom juca acasă, vom avea suporterii alături și vom da totul pentru a ne califica! Cred în calitatea noastră.

Reclamă
Reclamă

La București am intrat cu încredere maximă pe teren. Știam că avem în fața noastră un club mare, dar nu ne-am simțit inferiori în niciun moment!

Golul de 1-0 a fost rezultatul determinării și muncii noastre. Sunt mândru că am reușit să marchez.

Aștept cu nerăbdare meciul retur. Știm că vom avea fanii alături de noi în număr mare. Suporterii sunt inima acestui club și ne oferă o motivație suplimentară de fiecare dată când sunt lângă noi”, a spus Veton Tusha, în presa din Kosovo.

Trump a anunţat că se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska / Kremlinul a confirmat summitulTrump a anunţat că se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska / Kremlinul a confirmat summitul
Reclamă

Echipa care se impune în duelul dintre FCSB şi Drita se va bate pentru un loc în grupa de Europa League cu scoţienii de la Aberdeen.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în play-off-ul Europa League după „dubla” cu FK Drita?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Cine este individul care a înjunghiat din senin o femeie pe stradă, în Bucureşti. Ce a mărturisit la audieri
Observator
Cine este individul care a înjunghiat din senin o femeie pe stradă, în Bucureşti. Ce a mărturisit la audieri
O profesoară a fost găsită vinovată după ce a abuzat o fată de 13 ani, timp de mai mulți ani. Sentința primită din partea magistraților
Fanatik.ro
O profesoară a fost găsită vinovată după ce a abuzat o fată de 13 ani, timp de mai mulți ani. Sentința primită din partea magistraților
9:23
Făcut praf în trecut de Gigi Becali, Mihai Costea a dat o declaraţie surprinzătoare despre patronul FCSB-ului
9:19
Sudanezii au dat verdictul despre Laurențiu Reghecampf! Anunţul despre antrenorul român după ce a semnat
8:58
Victorie importantă pentru Interul lui Cristi Chivu! Italienii, revenire de senzaţie în meciul cu AS Monaco
8:33
“E cel mai bun din Liga 1” Ilie Dumitrescu, impresionat de un jucător de la Dinamo!
8:28
Ce salariu va avea Dennis Man la PSV Eindhoven. Tricolorul, direct în topul celor mai bine plătiţi jucători
8:08
Mihai Teja, după Metaloglobus – Dinamo 0-1: “Nu i-am văzut. I-am dominat la toate capitolele”
Vezi toate știrile
1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnat 2 Gigi Becali a văzut lacrimile din ochii lui Daniel Bîrligea și a reacționat: “A distrus dușmanul” 3 Gicu Grozav a semnat! Anunțul oficial 4 “Gata!” Gigi Becali schimbă jucătorul U21 la FCSB: “Dacă vrea să joace, ce să fac?” 5 Plecare de ultimă oră de la FCSB! Anunțul lui Mihai Stoica: “În seara asta a semnat” 6 Reacţia lui Gigi Becali, după discursul remarcabil al lui Daniel Bîrligea. Ce a spus după FCSB – Drita 3-2
Citește și
Cele mai citite
“Nu mi s-a întâmplat în 25 de ani” Gigi Becali a anunţat o schimbare radicală după Dinamo – FCSB 4-3!“Nu mi s-a întâmplat în 25 de ani” Gigi Becali a anunţat o schimbare radicală după Dinamo – FCSB 4-3!
Gigi Becali s-a decis! Jucătorul care nu mai are nicio şansă de a juca la FCSB: “Iese de pe toate listele”Gigi Becali s-a decis! Jucătorul care nu mai are nicio şansă de a juca la FCSB: “Iese de pe toate listele”
Ion Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmăIon Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmă
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnatCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnat