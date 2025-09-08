Bayer Leverkusen i-a găsit înlocuitor lui Erik ten Hag! Fostul selecţioner al Danemarcei revine pe banca tehnică - Antena Sport

Închide meniul
Bayer Leverkusen i-a găsit înlocuitor lui Erik ten Hag! Fostul selecţioner al Danemarcei revine pe banca tehnică

Publicat: 8 septembrie 2025, 17:11

Kasper Hjulmand / Profimedia

Kasper Hjulmand, fostul selecţioner al Danemarcei, semifinalistă la EURO 2020, a fost numit în funcţia de antrenor al echipei germane de fotbal Bayer Leverkusen, la o săptămână după demiterea tehnicianului olandez Erik ten Hag, a anunţat, luni, clubul, într-un comunicat citat de AFP.

La 53 de ani, tehnicianul danez a semnat până în vara anului 2027, cu misiunea dificilă de a reconstrui o echipă din care trei sferturi din componenţii care au cucerit titlul în Bundesliga în 2024 au plecat în această vară. El nu a mai antrenat de mai bine de un an.

Kasper Hjulmand este noul antrenor al lui Bayer Leverkusen

Următorul meci al vicecampioanei Germaniei va avea loc vineri, contra formaţiei Eintracht Frankfurt.

Hjulmand a pregătit naţionala Danemarca între 2020 şi 2024, ducând-o până în semifinalele EURO 2020. Ultimul său meci ca selecţioner a fost o înfrângere cu 0-2 în faţa Germaniei, la EURO 2024.

El a mai antrenat în Bundesliga, pe Mainz, în sezonul 2014-2015.

Ten Hag preluase echipa la 1 iulie, după plecarea lui Xabi Alonso la Real Madrid. Olandezul a obţinut o singură victorie în trei meciuri, contra formaţiei de ligă inferioară Grossaspach, în Cupa Germaniei, iar în Bundesliga a pierdut acasă cu Hoffenheim şi a remizat cu Werder Bremen (3-3), în deplasare.

