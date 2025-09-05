Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Neymar a moştenit aproape 1 miliard de dolari! Cine este persoana care i-a lăsat toată averea - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Neymar a moştenit aproape 1 miliard de dolari! Cine este persoana care i-a lăsat toată averea

Neymar a moştenit aproape 1 miliard de dolari! Cine este persoana care i-a lăsat toată averea

Publicat: 5 septembrie 2025, 19:04

Comentarii
Neymar a moştenit aproape 1 miliard de dolari! Cine este persoana care i-a lăsat toată averea

Neymar Jr în tricoul celor de la Santos / Getty Images

Chiar dacă a fost lăsat în afara lotului naționalei Braziliei de către selecționerul Carlo Ancelotti, Neymar primește vești incredibile din afara gazonului. Fotbalistul celor de la Santos este moștenitorul unei averi de aproape un miliard de dolari.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mai mult decât atât, fostul star al celor de la Barcelona și Paris Saint Germain nu are nicio legătură cu persoana care și-a pierdut viața și nici nu a avut vreodată ocazia de a interacționa în vreun fel cu aceasta.

Neymar, mai bogat cu aproape un miliard de dolari? Decizia luată de un pasionat de fotbal care și-a pierdut viața

Ajuns la vârsta de 33 de ani, Neymar se apropie încet și sigur de încheierea carierei de fotbalist profesionist. Brazilianul care deține și în prezent recordul celui mai scump transfer din istorie a primit o veste incredibilă.

Potrivit celor de la thesun.co.uk, un om din Brazilia a decedat la vârsta de 31 de ani, iar averea sa, estimată la aproximativ 850 de milioane de dolari, va ajunge în posesia lui Neymar.

Sursa citată menționează că, în testamentul care a fost validat de către un notar în iunie 2025, jucătorul celor de la Santos a fost împuternicit pentru a intra în posesia tuturor bunurilor pe care persoana decedată le avea în posesie.

Reclamă
Reclamă

Vorbim de bani, proprietăți sau acțiuni la diverse companii, toate acestea având o valoare totală de aproape un miliard de dolari. Cei de la Forbes relatează că averea din prezent a lui Neymar este estimată la peste 6 miliarde de dolari, el fiind la un moment dat unul dintre cei mai bine plătiți fotbaliști din lume.

Neymar nu a oferit nicio reacție pe acest subiect

Deși averea este pe cale să îi crească într-un mod considerabil, brazilianul Neymar nu a oferit nicio reacție publică pe această temă. În mod normal, testamentul va trece prin mâinile unui judecător, având în vedere faptul că decedatul nu avea niciun fel de moștenitor direct în familie.

„Îmi place Neymar, mă identific foarte mult cu el. Nu este egoist, lucru rar în zilele noastre.Legătura cu tatăl său îmi amintește mult de cea pe care am avut-o cu al meu, care a decedat”, se arată în respectivul document.

Burse şcolare în 2025 - 2026. Condiţii pentru bursa de merit şi socialăBurse şcolare în 2025 - 2026. Condiţii pentru bursa de merit şi socială
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va fi titular de drept Ianis Hagi la Alanyaspor?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Poliţist din Cluj reţinut după ce a bătut şi tâlhărit o tânără la care apelase pentru favoruri sexuale
Observator
Poliţist din Cluj reţinut după ce a bătut şi tâlhărit o tânără la care apelase pentru favoruri sexuale
Alex Dobre și Louis Munteanu, titulari în amicalul România – Canada! Surprize în primul „11” al lui Mircea Lucescu. Update exclusiv
Fanatik.ro
Alex Dobre și Louis Munteanu, titulari în amicalul România – Canada! Surprize în primul „11” al lui Mircea Lucescu. Update exclusiv
20:09
Lovitură spectaculoasă pregătită de Rapid! Pe ce jucător de la CFR Cluj au pus ochii giuleștenii
20:01
UPDATERomânia – Canada LIVE VIDEO (21:00, Antena 1 și AntenaPLAY). Continuă drumul spre World Cup. Echipele de start
19:54
EXCLUSIV“Să ne convingă că merită să fie titular” Mircea Lucescu l-a motivat pe un tricolor înainte de România – Canada!
19:41
EXCLUSIVCe mesaj a avut selecționerul Canadei pentru fanii români, înaintea duelului cu tricolorii lui Mircea Lucescu
19:34
VideoCum arată vestiarul naţionalei înainte de România – Canada!
19:34
LIVE TEXTRomânia U21 – Kosovo U21 0-0, în preliminariile EURO 2027. Meciul se joacă acum!
Vezi toate știrile
1 Mircea Lucescu a numit jucătorul care are „ușa închisă” la echipa națională: “Prefer să nu-l mai chem” 2 Spania a dat recital cu Bulgaria. Germania, eșec cu Slovacia. Rezultatele serii din preliminariile CM 2026 3 Salariul uriaş pe care Kurt Zouma îl are la CFR Cluj: “S-a enervat Neluțu” 4 “E ultimul preţ” Suma pe care i-a cerut-o Neluţu Varga lui Gigi Becali, pentru un nou transfer de la CFR la FCSB 5 Dinamo Kiev, reacție fermă după scandalul uriaș provocat de Vladislav Blănuță în Ucraina: „Greșeli din trecut” 6 Mesajul transmis de Vladislav Blănuță, după scandalul provocat în Ucraina. Ce a postat Dinamo Kiev
Citește și
Cele mai citite
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi BecaliAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”
Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”
Alex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzutAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut