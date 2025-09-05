Neymar a moştenit aproape 1 miliard de dolari! Cine este persoana care i-a lăsat toată averea - Antena Sport

Chiar dacă a fost lăsat în afara lotului naționalei Braziliei de către selecționerul Carlo Ancelotti, Neymar primește vești incredibile din afara gazonului. Fotbalistul celor de la Santos este moștenitorul unei averi de aproape un miliard de dolari.

Mai mult decât atât, fostul star al celor de la Barcelona și Paris Saint Germain nu are nicio legătură cu persoana care și-a pierdut viața și nici nu a avut vreodată ocazia de a interacționa în vreun fel cu aceasta.

Neymar, mai bogat cu aproape un miliard de dolari? Decizia luată de un pasionat de fotbal care și-a pierdut viața

Ajuns la vârsta de 33 de ani, Neymar se apropie încet și sigur de încheierea carierei de fotbalist profesionist. Brazilianul care deține și în prezent recordul celui mai scump transfer din istorie a primit o veste incredibilă.

Potrivit celor de la thesun.co.uk, un om din Brazilia a decedat la vârsta de 31 de ani, iar averea sa, estimată la aproximativ 850 de milioane de dolari, va ajunge în posesia lui Neymar.

Sursa citată menționează că, în testamentul care a fost validat de către un notar în iunie 2025, jucătorul celor de la Santos a fost împuternicit pentru a intra în posesia tuturor bunurilor pe care persoana decedată le avea în posesie.