FCU Craiova, comunicat în forță după excluderea din toate competițiile! Atac dur la adresa FRF: "Manieră abuzivă" - Antena Sport

Oficialii de la FCU Craiova au emis un comunicat, după ce echipa a fost exclusă de Federația Română de Fotbal (FRF) din toate competițiile. Reprezentanții echipei lui Adrian Mititelu au lansat un atac dur, considerând că legislația națională este încălcată de oamenii de la conducerea fotbalului românesc.
De asemenea, FCU Craiova a specificat, prin intermediul comunicatului, că FRF și-a „continuat abuzurile” prin decizia de a exclude echipa din Bănie din Liga a 3-a.
Ce au notat oficialii lui FCU Craiova, în comunicatul emis după excluderea din toate competițiile
“Federația a anulat meciul din etapa a 3-a de la Filiași
Într-o manieră abuzivă constantă, încălcând grav legislația națională, FRF (administrată în prezent de persoane ilegitime) a hotărât anularea meciului din etapa a 3-a programat inițial, punând în executare o așa-zisă decizie de excludere a Comisiei de Disciplina din cadrul Federației.
Conform legislației naționale, dar și potrivit recentei decizii CJUE din 1 august 2025, orice hotărâre/decizie a Federațiilor Sportive Naționale sunt supuse căilor de atac in justiția națională și nu pot fi definitive decât după parcurgerea căilor de atac.
Ori punând în executare, (nici măcar nu s-a comunicat decizia, cu atât mai mult motivarea ei), o hotărâre fără a aștepta soluționarea căilor de atac se încalcă grav legea și totodată produce grave prejudicii clubului nostru.
De fapt, este o continuare a abuzurilor nemaiîntâlnite la adresa clubului nostru începute în iulie 2011 și care au dus la perturbarea gravă a activității în cei 14 ani”
FCU Craiova: “Sperăm că într-o zi se va face dreptate”
„Ținem să reamintim că întregul blocaj financiar este în strânsă legătură cu faptele săvârșite de FRF, LPF și alte persoane împotriva clubului nostru, fapte ce au condus la devalizarea clubului în anul 2011 și înscrierea în competiția fotbalistică, în afara legii, a unei entități care a sustras activitatea deținută de noi în mod legal și pașnic și în care, până la data excluderii, se investiseră zeci de milioane de euro de către acționarii care au susținut activitatea acestui club începând cu anul 1994, anul privatizării.
Prin urmare, datorită faptelor repetate de abuz ale FRF, în asociere cu Primăria Municipiului Craiova, de a confisca activitatea clubului nostru și trecerea lui la dispoziția altei persoane juridice a dus la CONCURENȚĂ NELOIALĂ și pierderea a 90% din veniturile pe care le-ar fi încasat clubul în mod regulat.
Deși, din anul 2017, de la reluarea activității, și până în prezent, acționarii au investit capital de peste 20 de milioane de euro, plus alte 10 milioane de euro investite în baza sportivă, toate acestea în vederea recuperării activității pierdute în anul 2011, nu s-a putut face față concurenței neloiale și ostilității pe care o întâmpină în oraș, având în vedere că persoanele care sunt implicate în susținerea echipei înființate de FRF controlează din punct de vedere politic și administrativ Municipiul Craiova.
Practic, asistăm în plină democrație și pe timp de pace, într-o țară membră UE, la o reală expropriere a activității unui club de fotbal.
Cu toate acestea, lupta noastră continuă atât în instanțele civile, cât și în cele penale.
Sperăm că într-o zi se va face dreptate. Avem speranța că FCU nu va lipsi mult din competiția fotbalistică”, au notat oficialii echipei patronate de Adrian Mititelu, pe rețelele de socializare.
