Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

FCU Craiova, comunicat în forță după excluderea din toate competițiile! Atac dur la adresa FRF: "Manieră abuzivă" - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal intern | FCU Craiova, comunicat în forță după excluderea din toate competițiile! Atac dur la adresa FRF: “Manieră abuzivă”

FCU Craiova, comunicat în forță după excluderea din toate competițiile! Atac dur la adresa FRF: “Manieră abuzivă”

Alex Ioniță Publicat: 11 septembrie 2025, 16:31

Comentarii
FCU Craiova, comunicat în forță după excluderea din toate competițiile! Atac dur la adresa FRF: Manieră abuzivă

Antena Sport

Oficialii de la FCU Craiova au emis un comunicat, după ce echipa a fost exclusă de Federația Română de Fotbal (FRF) din toate competițiile. Reprezentanții echipei lui Adrian Mititelu au lansat un atac dur, considerând că legislația națională este încălcată de oamenii de la conducerea fotbalului românesc.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

De asemenea, FCU Craiova a specificat, prin intermediul comunicatului, că FRF și-a „continuat abuzurile” prin decizia de a exclude echipa din Bănie din Liga a 3-a.

Ce au notat oficialii lui FCU Craiova, în comunicatul emis după excluderea din toate competițiile

“Federația a anulat meciul din etapa a 3-a de la Filiași

Într-o manieră abuzivă constantă, încălcând grav legislația națională, FRF (administrată în prezent de persoane ilegitime) a hotărât anularea meciului din etapa a 3-a programat inițial, punând în executare o așa-zisă decizie de excludere a Comisiei de Disciplina din cadrul Federației.

Conform legislației naționale, dar și potrivit recentei decizii CJUE din 1 august 2025, orice hotărâre/decizie a Federațiilor Sportive Naționale sunt supuse căilor de atac in justiția națională și nu pot fi definitive decât după parcurgerea căilor de atac.
Ori punând în executare, (nici măcar nu s-a comunicat decizia, cu atât mai mult motivarea ei), o hotărâre fără a aștepta soluționarea căilor de atac se încalcă grav legea și totodată produce grave prejudicii clubului nostru.

Reclamă
Reclamă

De fapt, este o continuare a abuzurilor nemaiîntâlnite la adresa clubului nostru începute în iulie 2011 și care au dus la perturbarea gravă a activității în cei 14 ani”

FCU Craiova: “Sperăm că într-o zi se va face dreptate”

„Ținem să reamintim că întregul blocaj financiar este în strânsă legătură cu faptele săvârșite de FRF, LPF și alte persoane împotriva clubului nostru, fapte ce au condus la devalizarea clubului în anul 2011 și înscrierea în competiția fotbalistică, în afara legii, a unei entități care a sustras activitatea deținută de noi în mod legal și pașnic și în care, până la data excluderii, se investiseră zeci de milioane de euro de către acționarii care au susținut activitatea acestui club începând cu anul 1994, anul privatizării.

Prin urmare, datorită faptelor repetate de abuz ale FRF, în asociere cu Primăria Municipiului Craiova, de a confisca activitatea clubului nostru și trecerea lui la dispoziția altei persoane juridice a dus la CONCURENȚĂ NELOIALĂ și pierderea a 90% din veniturile pe care le-ar fi încasat clubul în mod regulat.

Filmul asasinatului lui Charlie Kirk. Fuga suspectului pe acoperiș, surprinsă de martori. Autorul, încă liberFilmul asasinatului lui Charlie Kirk. Fuga suspectului pe acoperiș, surprinsă de martori. Autorul, încă liber
Reclamă

Deși, din anul 2017, de la reluarea activității, și până în prezent, acționarii au investit capital de peste 20 de milioane de euro, plus alte 10 milioane de euro investite în baza sportivă, toate acestea în vederea recuperării activității pierdute în anul 2011, nu s-a putut face față concurenței neloiale și ostilității pe care o întâmpină în oraș, având în vedere că persoanele care sunt implicate în susținerea echipei înființate de FRF controlează din punct de vedere politic și administrativ Municipiul Craiova.

Practic, asistăm în plină democrație și pe timp de pace, într-o țară membră UE, la o reală expropriere a activității unui club de fotbal.
Cu toate acestea, lupta noastră continuă atât în instanțele civile, cât și în cele penale.

Sperăm că într-o zi se va face dreptate. Avem speranța că FCU nu va lipsi mult din competiția fotbalistică”, au notat oficialii echipei patronate de Adrian Mititelu, pe rețelele de socializare.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe cine vrei selecţionerul României?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Filmul atacului din Caraş Severin, unde o bătrână a fost ucisă de câinele familiei. Animalul a fost eutanasiat
Observator
Filmul atacului din Caraş Severin, unde o bătrână a fost ucisă de câinele familiei. Animalul a fost eutanasiat
Cine este generalul care va coordona achiziția de armament a României din bani europeni. MApN cere excepții de la ordonanțele austerității
Fanatik.ro
Cine este generalul care va coordona achiziția de armament a României din bani europeni. MApN cere excepții de la ordonanțele austerității
18:48
Specialiștii au dat verdictul! Echipa favorită la câștigarea titlului în Liga 1
18:43
“Ne-am certat de multe ori pe tema greutăţii ei”. Patrick Mouratoglou, detalii despre colaborarea cu Serena Williams
18:40
Lovitură importantă pentru Dan Șucu! Fotbalistul de 14 milioane de euro a semnat
18:37
Scandal în privinţa biletelor la World Cup 2026. FIFA, criticată pentru organizare
18:04
Kylian Mbappe, verdict despre lupta pentru Balonul de Aur: “Nu pot câștiga în acest an!”
17:55
Neluțu Sabău a sărit în apărarea lui Mircea Lucescu, după ultimele meciuri ale naționalei: “Ar trebui să-l asculte”
Vezi toate știrile
1 “Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2! 2 EXCLUSIV„Dă-mi 3.000 de euro și fac un penalty!” Patronul străin care dă cărțile pe față despre blaturile din România 3 “Ne-am înţeles” Marius Şumudică şi-a anunţat revenirea pe banca tehnică! Unde va antrena 4 EXCLUSIVJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României 5 FRF avea 3 soluţii pentru înlocuirea lui Mircea Lucescu de la naţionala României! Care era varianta de urgenţă 6 Gigi Becali a anunţat care e antrenorul care ar trebui să preia România în locul lui Mircea Lucescu: “E cel mai bun”
Citește și
Cele mai citite
La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia luiLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Dinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko KopicDinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko Kopic
„Dă-mi 3.000 de euro și fac un penalty!” Patronul străin care dă cărțile pe față despre blaturile din România„Dă-mi 3.000 de euro și fac un penalty!” Patronul străin care dă cărțile pe față despre blaturile din România