FCU Craiova, comunicat în forță după excluderea din toate competițiile! Atac dur la adresa FRF: "Manieră abuzivă" - Antena Sport

Oficialii de la FCU Craiova au emis un comunicat, după ce echipa a fost exclusă de Federația Română de Fotbal (FRF) din toate competițiile. Reprezentanții echipei lui Adrian Mititelu au lansat un atac dur, considerând că legislația națională este încălcată de oamenii de la conducerea fotbalului românesc.

De asemenea, FCU Craiova a specificat, prin intermediul comunicatului, că FRF și-a „continuat abuzurile” prin decizia de a exclude echipa din Bănie din Liga a 3-a.

Ce au notat oficialii lui FCU Craiova, în comunicatul emis după excluderea din toate competițiile

“Federația a anulat meciul din etapa a 3-a de la Filiași

Într-o manieră abuzivă constantă, încălcând grav legislația națională, FRF (administrată în prezent de persoane ilegitime) a hotărât anularea meciului din etapa a 3-a programat inițial, punând în executare o așa-zisă decizie de excludere a Comisiei de Disciplina din cadrul Federației.

Conform legislației naționale, dar și potrivit recentei decizii CJUE din 1 august 2025, orice hotărâre/decizie a Federațiilor Sportive Naționale sunt supuse căilor de atac in justiția națională și nu pot fi definitive decât după parcurgerea căilor de atac.

Ori punând în executare, (nici măcar nu s-a comunicat decizia, cu atât mai mult motivarea ei), o hotărâre fără a aștepta soluționarea căilor de atac se încalcă grav legea și totodată produce grave prejudicii clubului nostru.