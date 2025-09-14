Fotbalistul și-a anunțat plecarea de la Real Madrid! Când se va produce despărțirea - Antena Sport

David Alaba nu a bifat decât două minute în acest sezon pentru Real Madrid, iar austriacul de 33 de ani se va despărți de formația antrenată de Xabi Alonso.

Florentino Perez i-a propus rezilierea fotbalistului, dar acesta a refuzat și a precizat că va pleca de la Real Madrid după ce îi va expira contractul cu gruparea din La Liga.

David Alaba pleacă de la Real Madrid! Când se va produce despărțirea

După ce a suferit mai multe accidentări grave în ultimii ani, David Alaba a fost trecut pe liber de Real Madrid, care a solicitat prin vocea președintelui Florentino Perez despărțirea încă din această vară.

Conducătorul clubului de pe ”Bernabeu” i-a propus acestuia rezilierea în schimbul a șase milioane de euro, însă Alaba a explicat că își va duce contractul la bun sfârșit cu Real Madrid, anunță Defensa Central.

El a fost introdus pe teren pentru prima oară în acest sezon în deplasarea de la Sociedad, acolo unde „los blancos” au reușit să se impună cu scorul de 2-1, în inferioritate numerică.