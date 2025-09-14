Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Fotbalistul și-a anunțat plecarea de la Real Madrid! Când se va produce despărțirea - Antena Sport

Home | Fotbal | La Liga | Fotbalistul și-a anunțat plecarea de la Real Madrid! Când se va produce despărțirea

Fotbalistul și-a anunțat plecarea de la Real Madrid! Când se va produce despărțirea

Daniel Işvanca Publicat: 14 septembrie 2025, 18:26

Comentarii
Fotbalistul și-a anunțat plecarea de la Real Madrid! Când se va produce despărțirea

Jucătorii celor de la Real Madrid CF / Getty Images)

David Alaba nu a bifat decât două minute în acest sezon pentru Real Madrid, iar austriacul de 33 de ani se va despărți de formația antrenată de Xabi Alonso.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Florentino Perez i-a propus rezilierea fotbalistului, dar acesta a refuzat și a precizat că va pleca de la Real Madrid după ce îi va expira contractul cu gruparea din La Liga.

David Alaba pleacă de la Real Madrid! Când se va produce despărțirea

După ce a suferit mai multe accidentări grave în ultimii ani, David Alaba a fost trecut pe liber de Real Madrid, care a solicitat prin vocea președintelui Florentino Perez despărțirea încă din această vară.

Conducătorul clubului de pe ”Bernabeu” i-a propus acestuia rezilierea în schimbul a șase milioane de euro, însă Alaba a explicat că își va duce contractul la bun sfârșit cu Real Madrid, anunță Defensa Central.

El a fost introdus pe teren pentru prima oară în acest sezon în deplasarea de la Sociedad, acolo unde „los blancos” au reușit să se impună cu scorul de 2-1, în inferioritate numerică.

Reclamă
Reclamă

David Alaba a fost adus liber de contract în vara anului 2021 și a adunat 117 apariții pentru spanioli, reușind să marcheze 5 goluri și să ofere 9 pase decisive.

  • 6 milioane de euro este cota de piață a lui David Alaba
  • 10 trofee a câștigat acesta alături de Real Madrid
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe cine vrei selecţionerul României?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
De ce nu au doborât piloţii de pe F16 drona intrată în România. Decizia a fost exclusiv a lor
Observator
De ce nu au doborât piloţii de pe F16 drona intrată în România. Decizia a fost exclusiv a lor
Acesta a fost cel mai dureros moment din viața lui Ilie Năstase! Fostul mare tenismen a suferit enorm și nu a uitat nici azi prin ce a trecut : ”Bătut cu bestialitate”
Fanatik.ro
Acesta a fost cel mai dureros moment din viața lui Ilie Năstase! Fostul mare tenismen a suferit enorm și nu a uitat nici azi prin ce a trecut : ”Bătut cu bestialitate”
20:04
VideoJurnal Antena Sport | Zi de sărbătoare la Miercurea Ciuc, înaintea meciului cu FCSB
20:00
Csikszereda – FCSB LIVE TEXT (21:00). Campioana are nevoie de puncte „ca de aer”. Echipele de start
19:32
Adi Vasile jubilează după prima victorie a CSM-ului în Liga Campionilor: „E un castel care trebuie apărat”
19:30
VideoIanis Stoica a văzut roşu, dar a fost salvat de VAR! Guimaraes, gol din lovitura liberă provocată de român
19:30
VIDEOBraga – Gil Vicente LIVE VIDEO (22:30).Estrela – Guimaraes 0-2. Ianis Stoica, ajutat de VAR
19:08
Răzvan Sava, pus la zid de presa din Italia, după gafa din Pisa – Udinese 0-1: “Inacceptabile”
Vezi toate știrile
1 Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter 2 Nota primită de Cristi Chivu, după Juventus – Inter 4-3. Italienii au dat verdictul 3 FotoInterdicţia care l-a adus pe Valentin Ceauşescu la Steaua: “Nu ajungea să câştige Cupa Campionilor” 4 România şi-a aflat posibilele adversare din Nations League! “Tricolorii” sunt în urna a treia 5 Ianis Hagi a debutat la Alanyaspor. A adunat primele minute împotriva echipei lui Marius Ștefănescu 6 Antrenorul lui Alanyaspor s-a convins. Mesaj după debutul lui Ianis Hagi: “Au contribuit foarte mult”
Citește și
Cele mai citite
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala RomânieiJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României
Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – InterCristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter
Dinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko KopicDinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko Kopic