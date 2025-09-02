Raul Rusescu, dat pe spate de transferul uriaș pregătit de Neluțu Varga: "O adevărată bombă!" - Antena Sport

Închide meniul
Raul Rusescu, dat pe spate de transferul uriaș pregătit de Neluțu Varga: “O adevărată bombă!”

Alex Ioniță Publicat: 2 septembrie 2025, 16:37

Raul Rusescu / Antena Sport

Raul Rusescu a vorbit despre transferul lui Kurt Zouma la CFR Cluj, mutarea uriașă pregătită de Neluțu Varga. Fostul internațional s-a declarat impresionat de inițiativa ardelenilor.

Kurt Zouma, ajuns la 30 de ani, este liber de contract după despărțirea de West Ham. Potrivit unor informații, fundașul cotat la 10 milioane de euro de site-ul Transfermarkt a trecut de vizita medicală și va semna cu CFR Cluj în decursul zilei de marți.

Ce a spus Raul Rusescu despre transferul uriaș pregătit de Neluțu Varga

„Zouma la CFR Cluj e o adevărată bombă! De la Julio Baptista încoace n-au fost mulți jucători de acest nivel care au venit în România. O adevărată bombă, repet

E un jucător pentru care West Ham a plătit, acum 4 ani, 35 de milioane de euro. Are 247 de meciuri jucate în Premier League. Vedem un fotbalist cu adevărat bun venind în campionatul intern. Și totuși, are 30 de ani, nu 38. Nu e chiar pe final de carieră”, a transmis Raul Rusescu, citat de gsp.ro.

Cifrele lui Kurt Zouma:

  • Saint Etienne: 74 de meciuri, 4 goluri, 1 assist. A câștigat: Cupa Ligii Franței, în 2013.
  • Chelsea: 151 de meciuri, 10 goluri, 4 assist-uri. A câștigat: Premier League (2015 și 2017), Cupa Ligii Angliei (2015), Champions League (2021), Supercupa Europei (2022).
  • Stoke City (împrumut): 37 de meciuri, 1 gol.
  • Everton (împrumut): 36 de meciuri, 2 goluri, 2 assist-uri.
  • West Ham: 103 meciuri, 6 goluri, 1 assist. A câștigat UEFA Conference League (2023)
  • Al-Orobah (împrumut): 20 de meciuri, 1 gol

“Lasă că-l sun pe Gigi Becali”. Sebastian Colțescu a ironizat-o pe FCSB după egalul cu CFR Cluj

Mihai Stoica a “pus tunurile” pe Sebastian Colțescu, spunând că ce s-a întâmplat pe Stadionul Dr. Constantin Rădulescu reprezintă o viciere de rezultat. În plus, președintele Consiliului de Administrație al FCSB a dezvăluit un dialog care a surprins o replică tăioasă între centralul partidei și Mihai Pintilii.

„Colțescu are neobrăzarea să vină la vestiar și să-i spună lui Pintilii… A venit și i-a zis «A înjurat cineva, Pintilii, ești responsabil». Într-adevăr, antrenorul principal este responsabil pentru comportamentul celor de pe bancă în timpul meciului.

Pintilii i-a spus: «Nu sunt eu antrenor, nu știu cine a înjurat», iar apoi Colțescu i-a zis: «Lasă că îl sun pe Gigi Becali». Asta am auzit-o chiar eu. E o mare neobrăzare din partea lui Colțescu! Ne iei peste picior? Păi, ne-ai luat în timpul meciului peste picior. Asta este o sfidare a unei echipe care cu 3 zile în urmă o bătuse cu 3-0 pe Aberdeen”, a spus Mihai Stoica, potrivit primasport.ro.

