Raul Rusescu, dat pe spate de transferul uriaș pregătit de Neluțu Varga: "O adevărată bombă!" - Antena Sport

Raul Rusescu a vorbit despre transferul lui Kurt Zouma la CFR Cluj, mutarea uriașă pregătită de Neluțu Varga. Fostul internațional s-a declarat impresionat de inițiativa ardelenilor.

Kurt Zouma, ajuns la 30 de ani, este liber de contract după despărțirea de West Ham. Potrivit unor informații, fundașul cotat la 10 milioane de euro de site-ul Transfermarkt a trecut de vizita medicală și va semna cu CFR Cluj în decursul zilei de marți.

Ce a spus Raul Rusescu despre transferul uriaș pregătit de Neluțu Varga

„Zouma la CFR Cluj e o adevărată bombă! De la Julio Baptista încoace n-au fost mulți jucători de acest nivel care au venit în România. O adevărată bombă, repet

E un jucător pentru care West Ham a plătit, acum 4 ani, 35 de milioane de euro. Are 247 de meciuri jucate în Premier League. Vedem un fotbalist cu adevărat bun venind în campionatul intern. Și totuși, are 30 de ani, nu 38. Nu e chiar pe final de carieră”, a transmis Raul Rusescu, citat de gsp.ro.

Cifrele lui Kurt Zouma: