Decizie fără precedent luată de Pep Guardiola! Ce se întâmplă cu o zi înaintea meciului Manchester City - Borussia Dortmund - Antena Sport

Manchester City şi Borussia Dortmund se întâlnesc miercuri seară, în etapa cu numărul 4 a fazei principale din UEFA Champions League. Echipa lui Pep Guardiola vine după victoria cu 3-1 în faţa celor de la Bournemouth de duminică, din Premier League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Erling Haaland, autorul unei duble, şi Nico O’reilly, au adus victoria pentru “cetăţeni” în etapa cu numărul 10 din Premier League. În urma acestui succes, Pep Guardiola a luat o decizie fără precedent.

Pep Guardiola le-a oferit o zi liberă jucătorilor lui Manchester City, chiar înaintea meciului cu Borussia Dortmund

Potrivit dailymail.co.uk, Pep Guardiola a decis să le ofere o zi liberă jucătorilor săi, chiar înaintea meciului cu Borussia Dortmund, de miercuri. Astfel, starurile lui Manchester City vor sta acasă marţi.

Decizia neaşteptată a lui Pep Guardiola a fost luată pentru a nu-i încărca pe jucătorii săi, în condiţiile în care Manchester City are un program destul de încărcat, iar antrenorul spaniol se numără printre cei care se plâng an de an de acest lucru.

Cu toate acestea, decizia de a le oferi o zi liberă jucătorilor săi marţi, cu o zi înaintea meciului din Champions League, reprezintă o premieră pentru antrenorul spaniol, cel puţin pe plan european. Sursa mai sus menţionată scrie că este posibil ca Manchester City să aibă însă o sesiune uşoară, chiar în dimineaţa meciului, care se va concentra pe părţile tactice.