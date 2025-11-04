Decizie fără precedent luată de Pep Guardiola! Ce se întâmplă cu o zi înaintea meciului Manchester City - Borussia Dortmund - Antena Sport

Manchester City şi Borussia Dortmund se întâlnesc miercuri seară, în etapa cu numărul 4 a fazei principale din UEFA Champions League. Echipa lui Pep Guardiola vine după victoria cu 3-1 în faţa celor de la Bournemouth de duminică, din Premier League.
Erling Haaland, autorul unei duble, şi Nico O’reilly, au adus victoria pentru “cetăţeni” în etapa cu numărul 10 din Premier League. În urma acestui succes, Pep Guardiola a luat o decizie fără precedent.
Pep Guardiola le-a oferit o zi liberă jucătorilor lui Manchester City, chiar înaintea meciului cu Borussia Dortmund
Potrivit dailymail.co.uk, Pep Guardiola a decis să le ofere o zi liberă jucătorilor săi, chiar înaintea meciului cu Borussia Dortmund, de miercuri. Astfel, starurile lui Manchester City vor sta acasă marţi.
Decizia neaşteptată a lui Pep Guardiola a fost luată pentru a nu-i încărca pe jucătorii săi, în condiţiile în care Manchester City are un program destul de încărcat, iar antrenorul spaniol se numără printre cei care se plâng an de an de acest lucru.
Cu toate acestea, decizia de a le oferi o zi liberă jucătorilor săi marţi, cu o zi înaintea meciului din Champions League, reprezintă o premieră pentru antrenorul spaniol, cel puţin pe plan european. Sursa mai sus menţionată scrie că este posibil ca Manchester City să aibă însă o sesiune uşoară, chiar în dimineaţa meciului, care se va concentra pe părţile tactice.
Bidding to maintain our unbeaten start in the #UCL 👊 pic.twitter.com/pj5tgUCEa3
— Manchester City (@ManCity) November 3, 2025
Un jucător de la Manchester City nu va avea însă toată ziua liberă. Pep Guardiola trebuie să vină însoţit de un fotbalist la conferinţa de presă dinaintea meciului, potrivit regulilor UEFA.
După trei etape disputate din faza principală a Ligii Campionilor, Borussia Dortmund şi Manchester City sunt vecine de clasament, ambele cu câte 7 puncte. Dortmund a remizat cu Juventus, după care le-a învins pe Bilbao şi Copenhaga, în timp ce Manchester City are victorii cu Napoli şi Villarreal, plus o remiză pe terenul lui AS Monaco.
- Real Madrid, omagiu pentru Diogo Jota înainte de meciul cu Liverpool. Gestul emoționant al lui Alexander-Arnold
- Dennis Man a băgat frica în greci, înaintea duelului cu Olympiakos: „Face diferența”
- Probleme pentru Liverpool înaintea duelului stelar cu Real Madrid. Alexander Isak, în continuare OUT
- Arne Slot, avertisment pentru Alexander-Arnold înainte de revenirea pe Anfield: “Eu voi face asta, fanii nu știu”
- Reacția englezilor, după ce Istvan Kovacs a fost delegat la Liverpool – Real Madrid: „O veste proastă”