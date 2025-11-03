Dennis Man a băgat frica în greci, înaintea duelului cu Olympiakos: „Face diferența” - Antena Sport

Închide meniul
Dennis Man a băgat frica în greci, înaintea duelului cu Olympiakos: „Face diferența"

Dennis Man a băgat frica în greci, înaintea duelului cu Olympiakos: „Face diferența"

Dennis Man a băgat frica în greci, înaintea duelului cu Olympiakos: „Face diferența”

Daniel Işvanca Publicat: 3 noiembrie 2025, 21:02

Dennis Man a băgat frica în greci, înaintea duelului cu Olympiakos: Face diferența”

Dennis Man și coechipierii de la PSV / Profimedia

PSV Eindhoven o va înfrunta pe Olympiakos în etapa a patra din UEFA Champions League, iar presa din Grecia este în alertă, înaintea confruntării programate marți.

Dennis Man a avut o evoluție fantastică în ultimul joc din Liga Campionilor, când a reușit să înscrie de două ori în poarta celor de la Napoli, fiind desemnat apoi omul meciului.

Dennis Man, principalul pericol în meciul cu Olympiakos

Dennis Man se află într-o formă fantastică la PSV Eindhoven, lucru demonstrat și în ultima partidă de campionat, contra celor de la Fortuna Sittard.

Românul va fi cel mai probabil titular în disputa cu grecii de la Olympiakos, iar presa a alertat formația din Superliga Greciei în ceea ce-l privește pe fotbalistul român.

„Olympiacos va înfrunta un jucător al cărui nume a fost menționat vara trecută, ca o posibilă țintă de transfer. Este vorba de Dennis Man, care s-a transferat la PSV Eindhoven de la Parma pentru 10 milioane de euro. Extrema română s-a adaptat rapid la noua sa echipă și face diferența!

Cele patru goluri și trei pase decisive pe care le-a marcat până acum în 10 apariții pentru noua sa echipă vorbesc de la sine. Dennis Mann este în prezent unul dintre cei mai în formă jucători ai lui PSV și este poziționat pe aripa dreaptă a atacului echipei olandeze”, au scris grecii de la monobala.gr.

