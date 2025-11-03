Dennis Man a băgat frica în greci, înaintea duelului cu Olympiakos: „Face diferența” - Antena Sport

PSV Eindhoven o va înfrunta pe Olympiakos în etapa a patra din UEFA Champions League, iar presa din Grecia este în alertă, înaintea confruntării programate marți.
Dennis Man a avut o evoluție fantastică în ultimul joc din Liga Campionilor, când a reușit să înscrie de două ori în poarta celor de la Napoli, fiind desemnat apoi omul meciului.
Dennis Man, principalul pericol în meciul cu Olympiakos
Dennis Man se află într-o formă fantastică la PSV Eindhoven, lucru demonstrat și în ultima partidă de campionat, contra celor de la Fortuna Sittard.
Românul va fi cel mai probabil titular în disputa cu grecii de la Olympiakos, iar presa a alertat formația din Superliga Greciei în ceea ce-l privește pe fotbalistul român.
„Olympiacos va înfrunta un jucător al cărui nume a fost menționat vara trecută, ca o posibilă țintă de transfer. Este vorba de Dennis Man, care s-a transferat la PSV Eindhoven de la Parma pentru 10 milioane de euro. Extrema română s-a adaptat rapid la noua sa echipă și face diferența!
Cele patru goluri și trei pase decisive pe care le-a marcat până acum în 10 apariții pentru noua sa echipă vorbesc de la sine. Dennis Mann este în prezent unul dintre cei mai în formă jucători ai lui PSV și este poziționat pe aripa dreaptă a atacului echipei olandeze”, au scris grecii de la monobala.gr.
- Probleme pentru Liverpool înaintea duelului stelar cu Real Madrid. Alexander Isak, în continuare OUT
- Arne Slot, avertisment pentru Alexander-Arnold înainte de revenirea pe Anfield: “Eu voi face asta, fanii nu știu”
- Reacția englezilor, după ce Istvan Kovacs a fost delegat la Liverpool – Real Madrid: „O veste proastă”
- Ousmane Dembele, apt pentru PSG – Bayern. Anunțul făcut de Luis Enrique înaintea meciului „de foc” din Champions League
- Cu ce foști coechipieri de pe Anfield a vorbit Trent Alexander-Arnold înainte de Liverpool – Real Madrid: „Totul va fi diferit”