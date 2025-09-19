Marcus Rashford, pe lista celor 9 jucători care şi-au trecut în cont dubla în prima etapă a Ligii Campionilor - Antena Sport

Marcus Rashford, decisiv în victoria obţinută de FC Barcelona pe terenul formaţiei Newcastle United (scor 2-1), este al nouălea jucător care reuşeşte o dublă în etapa inaugurală a Ligii Campionilor la fotbal, ediţia 2025-2026.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

9 jucători cu duble în prima etapă a Ligii Campionilor

Rashford, cedat în această vară de Manchester United la Barcelona, s-a alăturat lui Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt), Harry Kane (Bayern Munchen), Marcos Llorente (Atletico Madrid), Kylian Mbappe (Real Madrid), Youssoupha Mbodji (Slavia Praga), Marcus Thuram (Inter Milano), Francisco Trincao (Sporting Portugal) şi Dusan Vlahovic (Juventus Torino) în fruntea clasamentului golgheterilor celei mai importante competiţii continentale intercluburi.

Francezul Kylian Mbappe, care a marcat de două ori din penalty, marţi, în partida cu Olympique Marseille, a ajuns la un total de 57 de goluri în Champions League, şi a urcat pe locul al şaselea în ierarhia all-time a marcatorilor din această competiţie, la egalitate cu germanul Thomas Muller (ex-Bayern Munchem).

Mbappe, recrutat de Real Madrid în urmă cu un an, a atins totodată bariera de 50 de goluri marcate pentru clubul spaniol, în 64 de meciuri disputate în toate competiţiile.

Clasamentul golgheterilor Ligii Campionilor, ediţia 2025-2026

2 goluri: Burkardt (Eintracht Frankfurt), Kane (Bayern Munchen), Marcos Llorente (Atletico Madrid), Kylian Mbappe (Real Madrid), Mbodji (Slavia Praga), Rashford (FC Barcelona), Marcus Thuram (Inter Milano), Trincao (Sporting Lisabona), Vlahovic (Juventus)