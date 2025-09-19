Marcus Rashford, pe lista celor 9 jucători care şi-au trecut în cont dubla în prima etapă a Ligii Campionilor - Antena Sport

Marcus Rashford, decisiv în victoria obţinută de FC Barcelona pe terenul formaţiei Newcastle United (scor 2-1), este al nouălea jucător care reuşeşte o dublă în etapa inaugurală a Ligii Campionilor la fotbal, ediţia 2025-2026.
9 jucători cu duble în prima etapă a Ligii Campionilor
Rashford, cedat în această vară de Manchester United la Barcelona, s-a alăturat lui Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt), Harry Kane (Bayern Munchen), Marcos Llorente (Atletico Madrid), Kylian Mbappe (Real Madrid), Youssoupha Mbodji (Slavia Praga), Marcus Thuram (Inter Milano), Francisco Trincao (Sporting Portugal) şi Dusan Vlahovic (Juventus Torino) în fruntea clasamentului golgheterilor celei mai importante competiţii continentale intercluburi.
Francezul Kylian Mbappe, care a marcat de două ori din penalty, marţi, în partida cu Olympique Marseille, a ajuns la un total de 57 de goluri în Champions League, şi a urcat pe locul al şaselea în ierarhia all-time a marcatorilor din această competiţie, la egalitate cu germanul Thomas Muller (ex-Bayern Munchem).
Mbappe, recrutat de Real Madrid în urmă cu un an, a atins totodată bariera de 50 de goluri marcate pentru clubul spaniol, în 64 de meciuri disputate în toate competiţiile.
Clasamentul golgheterilor Ligii Campionilor, ediţia 2025-2026
2 goluri: Burkardt (Eintracht Frankfurt), Kane (Bayern Munchen), Marcos Llorente (Atletico Madrid), Kylian Mbappe (Real Madrid), Mbodji (Slavia Praga), Rashford (FC Barcelona), Marcus Thuram (Inter Milano), Trincao (Sporting Lisabona), Vlahovic (Juventus)
1 gol: Adeyemi (Borussia Dortmund), Akgun (Galatasaray), Leandro Andrade (Qarabag), Barrenechea (Benfica), Bassi (Bodoe/Glimt), Bensebaini (Borussia Dortmund), Yan Couto (Borussia Dortmund), Promise David (Union St-Gilloise), Diakhon (FC Bruges), Doku (Manchester City), Camilo Duran (Qarabag), El Hadj (Union St-Gilloise), Fati (AS Monaco), Sondre Brunstad Fet (Bodoe/Glimt), Edmilson Filho (Kairat Almatî), Anthony Gordon (Newcastle), Grimaldo (Bayer Leverkusen), Haaland (Manchester City), Kaşciuk (Qarabag), Lloyd Kelly (Juventus Turin), Knauff (Eintracht Frankfurt), Kvaraţhelia (PSG), Jordan Larsson (FC Copenhaga), Kevin Mac Allister (Union St-Gilloise), Marquinhos (PSG), Gabriel Martinelli (Arsenal), Nuno Mendes (PSG), Felix Nmecha (Dortmund), Raphael Onyedika (FC Bruges), Cole Palmer (Chelsea), Pavlidis (Benfica), Geovany Quenda (Sporting Lisabona), Goncalo Ramos (PSG), Robert (FC Copenhaga), Derek Robertson (Liverpool), Mohamed Salah (Liverpool), Alisson Santos (Sporting Lisabona), Tresoldi (FC Bruges), Trossard (Arsenal), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Ruben van Bommel (PSV Eindhoven), van Dijk (Liverpool), Vanaken (FC Bruges), Timothy Weah (Olympique Marseille), Kenan Yildiz (Juventus).
Clasamentul all-time al golgheterilor Champions League (fără preliminarii)
- 140 goluri: Cristiano Ronaldo (Portugalia/Manchester United, Real Madrid, Juventus)
- 129 goluri: Lionel Messi (Argentina/FC Barcelona, Paris Saint-Germain)
- 105 goluri: Robert Lewandowski (Polonia/Borussia Dortmund, Bayern Munchen, FC Barcelona)
- 90 goluri: Karim Benzema (Franţa/Lyon, Real Madrid)
- 71 goluri: Raul Gonzalez (Spania/Real Madrid, Schalke)
- 57 goluri: Kylian Mbappe (Franţa/Monaco, PSG, Real Madrid)
- 57 goluri: Thomas Muller (Germania, Bayern Munchen)
- 56 goluri: Ruud van Nistelrooy (Olanda/PSV Eindhoven, Manchester United, Real Madrid)
- 50 goluri: Thierry Henry (Franţa/Monaco, Arsenal, FC Barcelona)
- 49 goluri: Erling Haaland (Norvegia/RB Salzburg, Borussia Dortmund, Manchester City)
- 48 goluri: Zlatan Ibrahimovic (Suedia/Ajax, Juventus, Inter Milano, FC Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain, Manchester United)
- 48 goluri: Andrei Şevcenko (Ucraina/Dinamo Kiev, AC Milan, Chelsea)
- 47 goluri: Mohamed Salah (Egipt/FC Basel, AS Roma, Liverpool)
- 46 goluri: Filippo Inzaghi (Italia/Juventus, AC Milan)
