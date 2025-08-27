Șapte lucruri despre „Minunea din Nord” care va juca în UCL: la 16 ore de capitală, pregătire militară și periuța de dinți uriașă - Antena Sport

Închide meniul
Șapte lucruri despre „Minunea din Nord" care va juca în UCL: la 16 ore de capitală, pregătire militară și periuța de dinți uriașă

Home | Fotbal | Liga Campionilor | Șapte lucruri despre „Minunea din Nord” care va juca în UCL: la 16 ore de capitală, pregătire militară și periuța de dinți uriașă

Șapte lucruri despre „Minunea din Nord” care va juca în UCL: la 16 ore de capitală, pregătire militară și periuța de dinți uriașă

Ionuţ Axinescu Publicat: 27 august 2025, 16:22

Șapte lucruri despre Minunea din Nord” care va juca în UCL: la 16 ore de capitală, pregătire militară și periuța de dinți uriașă

Jucătorii de la Bodo/Glimt, după calificarea în grupa UCL / Profimedia

FK Bodø/Glimt va juca în premieră în Liga Campionilor, după ce a trecut în play-off de Sturm Graz, scor 6-2 la general. Echipa norvegiană vine din Bodø, oraș în nordul țării, cu circa 45.000 de locuitori și aflat la nordul Cercului Polar Arctic! Bodø/Glimt s-a remarcat în ultimii ani pe continent, iar sezonul trecut a ajuns până în semifinalele Europa League, unde a fost eliminată de Tottenham (1-5 la general).

Ascensiunea clubului părea de neconceput în urmă cu un deceniu, în contextul problemelor financiare și logistice cauzate mai ales (dar nu numai) de poziția geografică, în nordul extrem al Norvegiei.

1. Până în 1972, Bodø/Glimt avea interzis în prima ligă din Norvegia!

Deși înființată în 1916, Bodø/Glimt nu a avut dreptul să joace în prima divizie norvegiană până în 1972. Orașul Bodø era prea în nord, iar norvegienii aveau impresia că acea parte a țării este „necivilizată”! Din 1972, nordul a primit drept de promovare, dar mai întâi sub niște reguli stricte, diferite de cele pentru echipele din sudul și centrul țării.

„Pe atunci, mulți oameni credeau că nordul țării e necivilizat. Că suntem cu gura mare, needucați, fără maniere. După 1975, mulți oameni din nord au mers să trăiască în sud și au arătat, cu mândrie, cine suntem”, explica jurnalistul Freddy Toresen, în 2020, într-un material pentru publicația Fotboll Skane.

2. 16 ore cu mașina de la Oslo

Bodø e un oraș izolat de restul Norvegiei, aflat la 1.200 de kilometri de capitala Oslo. Cu mașina, drumul între cele două orașe durează circa 16 ore! Din acest motiv, echipa „prinde” rar primele pagini ale ziarelor centrale din Norvegia.

Chiar și acum, în era internetului și în contextul în care Bodø/Glimt a devenit cea mai de succes formație din țară, știrile ajung greu la Oslo. De-a lungul timpului, fotbalul din nordul Norvegiei a fost vag acoperit de mass-media din țară.

Orașul Bodo
Cadru de sus asupra orașului Bodo

3. Simbolul fanilor lui Bodø/Glimt e o periuță de dinți uriașă de culoare galbenă

Tradiția periuței de dinți gigant, de culoare galbenă, își are rădăcinile în anii 1970. Atunci, un fan local supărat că ceilalți suporteri nu cântă îndeajuns de tare, a început să dirijeze publicul cu o periuță de dinți! O mișcare absolut spontană, care a prins bine și între timp a devenit „marcă înregistrată” la Bodø!

4. În 2016, echipa a retrogradat în a doua ligă

Cu nici un deceniu în urmă, Bodø/Glimt termina Eliteserien pe locul 15 (din 16) și retrograda din prima divizie norvegiană. Nici măcar nu era vreun capăt de țară: „galbenii” erau obișnuiți cu liga a doua, unde stătuseră timp de patru sezoane, între 2009 și 2013, dar și la începutul secolului. După un an în a doua divizie, Bodø/Glimt a promovat și de acolo a pornit ascensiunea.

5. „Magicianul” Kjetil Knutsen, omul determinant pentru club

Urcușul a început odată cu numirea pe banca tehnică a antrenorului Kjetil Knutsen, în 2018. Culmea, Knutsen nu a jucat niciodată fotbal profesionist, iar până atunci pregătise doar formații din ligile inferioare ale Norvegiei! Knutsen a impus un sistem 4-3-3, care pe faza de atac devine lejer 2-3-5.

„Înainte să vină Knutsen, eram o echipă de contraatac. Dar el vrea să dominăm toate meciurile. Vrea să jucăm cu intensitate și presiune. Ambiția noastră e să facem un presing ucigător, din care adversarii să nu aibă cum să iasă. Când recuperăm mingea, trebuie să atacăm rapid, cu cât mai mulți jucători”, explica Aasmund Bjørkan, oficial al clubului.

6. Un fost pilot în Afghanistan și Libia se ocupă cu pregătirea mentală!

În 2017, imediat după retrogradarea în a doua ligă, a venit la club Bjørn Mannsverk, un fost pilot militar în Forțele Aeriene Regale Norvegiene, abia retras din activitate, după misiuni în Afghanistan și Libia. Fără să fie din lumea fotbalului, Mannsverk a primit „misiunea” să lucreze la psihicul fotbaliștilor.

Printre altele, a discutat individual cu fiecare, i-a învățat pe jucători să mediteze și să poarte tricoul echipei acasă! A introdus diverse programe de nutriție și de eliberare a stresului, precum și ideea că „trebuie să te antrenezi ca și cum te-ai lupta”.

7. Greu de ucis pe teren propriu! Roma, Lazio și Porto, printre victime

Din 2020, Bodø/Glimt a devenit o forță pe continent, mai ales pe propriul teren. Stadionul din Bodø are gazon artificial și oaspeții au mari probleme să reziste. Din 2020 și până azi, Bodø/Glimt a disputat 39 de meciuri europene pe teren propriu, din care a câștigat 31! A terminat un meci la egalitate și a pierdut șapte.

Printre echipele care au cedat pe Aspmyra Stadion se numără AS Roma (de două ori!), Lazio, Celtic, Dinamo Zagreb, Porto, Steaua Roșie Belgrad, Twente și Olympiacos.

