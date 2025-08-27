Șapte lucruri despre „Minunea din Nord” care va juca în UCL: la 16 ore de capitală, pregătire militară și periuța de dinți uriașă - Antena Sport

FK Bodø/Glimt va juca în premieră în Liga Campionilor, după ce a trecut în play-off de Sturm Graz, scor 6-2 la general. Echipa norvegiană vine din Bodø, oraș în nordul țării, cu circa 45.000 de locuitori și aflat la nordul Cercului Polar Arctic! Bodø/Glimt s-a remarcat în ultimii ani pe continent, iar sezonul trecut a ajuns până în semifinalele Europa League, unde a fost eliminată de Tottenham (1-5 la general).

Ascensiunea clubului părea de neconceput în urmă cu un deceniu, în contextul problemelor financiare și logistice cauzate mai ales (dar nu numai) de poziția geografică, în nordul extrem al Norvegiei.

1. Până în 1972, Bodø/Glimt avea interzis în prima ligă din Norvegia!

Deși înființată în 1916, Bodø/Glimt nu a avut dreptul să joace în prima divizie norvegiană până în 1972. Orașul Bodø era prea în nord, iar norvegienii aveau impresia că acea parte a țării este „necivilizată”! Din 1972, nordul a primit drept de promovare, dar mai întâi sub niște reguli stricte, diferite de cele pentru echipele din sudul și centrul țării.

„Pe atunci, mulți oameni credeau că nordul țării e necivilizat. Că suntem cu gura mare, needucați, fără maniere. După 1975, mulți oameni din nord au mers să trăiască în sud și au arătat, cu mândrie, cine suntem”, explica jurnalistul Freddy Toresen, în 2020, într-un material pentru publicația Fotboll Skane.

2. 16 ore cu mașina de la Oslo

Bodø e un oraș izolat de restul Norvegiei, aflat la 1.200 de kilometri de capitala Oslo. Cu mașina, drumul între cele două orașe durează circa 16 ore! Din acest motiv, echipa „prinde” rar primele pagini ale ziarelor centrale din Norvegia.