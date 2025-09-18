Sporting, demonstrație de forță în Champions League! Campioana din Liga Portugal, 3 goluri în 3 minute - Antena Sport

Jucătorii lui Sporting au făcut spectacol în a doua repriză a duelului cu Kairat, din prima etapă a grupei principale de Champions League. Lusitanii au marcat de 3 ori în doar 3 minute.

Campioana din Liga Portugal, competiție care se vede LIVE în AntenaPLAY, a început cu stângul duelul cu Kairat Almaty. Hjulmand a ratat o lovitură de la 11 metri în minutul 21.

Sporting a făcut spectacol în Champions League

Totuși, echipa din Lisabona a înscris înainte de pauză, prin Trincao.

Campioana Portugaliei a început spectacolul în minutul 65, atunci când Trincao a reușit „dubla”. După doar 2 minute, Alisson Santos a mai înscris un gol pentru Sporting. La următoarea fază, mai exact în minutul 68, a marcat și Quenda.

Cum au arătat echipele de start în Sporting – Kairat: