"Românii au primit ce meritau". Presa din Bosnia n-a stat pe gânduri după ce imnul "tricolorilor" a fost huiduit - Antena Sport

“Românii au primit ce meritau”. Presa din Bosnia n-a stat pe gânduri după ce imnul “tricolorilor” a fost huiduit

Andrei Nicolae Publicat: 15 noiembrie 2025, 23:17

Românii au primit ce meritau. Presa din Bosnia n-a stat pe gânduri după ce imnul tricolorilor a fost huiduit

Naționala României, în timpul intonării imnului în meciul cu Bosnia / Sport Pictures

Partida României de la Zenica a fost marcată la start de huiduielile și scandările rasiste ale suporterilor gazdelor, care nu au respectat momentul intonării imnului “tricolorilor”. Subiectul respectiv a fost analizat și în presa din Bosnia, iar jurnaliștii au oferit un verdict clar: jucătorii lui Mircea Lucescu meritau din plin ce au primit, ca urmare a descoperirii bannerului care a scandalizat
țara balcanică.

Înainte de fluierul de start al partidei dintre Bosnia și România, suporterii gazdelor au fluierat copios imnul nostru, “Deşteaptă-te, române!”, după care au început să scandeze “Ţiganii, ţiganii”, mesaj rasist pe care l-au cântat pe tot parcursul meciului de la Zenica. Ziariștii din țara adversarei “tricolorilor” nu au lăsat neobservat momentul respectiv, însă nu au acuzat suporterii de un comportament inadecvat, ci i-au felicitat pentru ce au făcut.

Presa din Bosnia a lăudat gestul fanilor de la Zenica

Jurnaliștii de la sportsport.ba au titrat “Românii au primit ce meritau din plin înainte de startul meciului din Zenica” într-un articol în care au abordat problematica partidei de la Zenica. Presa a pus supărarea fanilor pe seama bannerului scandalos pe care l-au afișat la Belgrad o parte din ultrașii lui Dinamo, prin intermediul căruia era elogiat un criminal de război care a ordonat 8.300 de crime în Bosnia.

Mesajul scandalos al românilor a stârnit multe reacții, iar înainte de startul meciului, în timp ce imnul României era intonat, fluierături puternice s-au auzit din tribunele Bilino Polje. Deși majoritate a fanilor Bosniei își respectă adversarii și țările din care vin, trebuie să recunoaștem că românii au meritat acest tratament din cauza comportamentului lor“, au mai scris jurnaliștii din Bosnia.

Mladic erou european, i-a redus pe musulmani la zero“, a fost mesjaul de ultrașii lui Dinamo. Textul scandalos face referire la Ratko Mladic, generalul armatei sârbe din timpul Războiului Bosniac din 1992. Criminalul de război a fost condamnat la închisoare pe viață în 2017, pentru că a ordonat 8.300 de crime în Bosnia.

