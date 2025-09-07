Ce le-au cerut organizatorii de la US Open televiziunilor înainte de finala Sinner - Alcaraz. Trump va fi în tribune - Antena Sport

Ultima dată când preşedintele Trump a asistat la un meci de la US Open, în calitate de candidat la preşedinţie în 2015, huiduielile au fost atât de puternice încât mai multe agenţii de ştiri au scris articole despre reacţia critică a publicului.

Transmisia în direct a ESPN a insistat asupra imaginilor cu Trump în timpul unui meci din sferturile de finală. Trump va reveni duminică după-amiază, pentru a asista la finala masculină, ceea ce ridică o întrebare: ce va transmite ABC şi cum?

Preşedintele Donald Trump, la finala Sinner – Alcaraz, de la US Open

Campionatul de tenis, un eveniment îndrăgit în cartierul Queens din New York City, locul natal al lui Trump, atrage un public diferit de cel al meciurilor UFC la care Trump a asistat în ultimele luni.

Indiferent dacă Trump va fi întâmpinat cu huiduieli sau aplauze la Arthur Ashe Stadium duminică, Asociaţia de Tenis din SUA spune că vrea ca atenţia să se concentreze pe teren, relatează CNN.

ESPN, deţinută de Disney, deţine drepturile de difuzare în SUA pentru turneul de tenis, iar ABC, tot deţinută de Disney, va transmite finala masculină duminică, dintre numărul 1 mondial Jannik Sinner şi locul 2 ATP, Carlos Alcaraz. Producţia ESPN intenţionează să-l arate pe Trump şi să menţioneze că acesta este prezent, la fel cum Fox l-a arătat pe Trump la Super Bowl la începutul acestui an.