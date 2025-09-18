Emma Răducanu, eliminată în optimile WTA Seul după un meci de aproape trei ore - Antena Sport

Emma Răducanu s-a oprit joi în optimile turneului WTA de la Seul. Clasată pe locul 33 în ierarhia mondială, sportiva din Marea Britanie a avut parte de un meci infernal cu Barbora Krejcikova, dublă câștigătoare de Grand Slam.

Jucătoarea din Cehia a avut nevoie de aproape trei ore pentru a trece de Emma Răducanu și va avea o misiune dificilă pentru calificarea în faza semifinalelor.

Emma Răducanu, înfrângere cu Barbora Krejcikova la Seul

După ce a eliminat-o pe Jaqueline Cristian în primul tur la WTA Seul, Emma Răducanu a fost învinsă în faza optimilor la turneul sud-coreean. Sportiva din Marea Britanie a avut de furcă împotriva Barborei Krejcikova.

Clasată pe locul 39 în ierarhia mondială, campioana din 2024 de la Wimbledon s-a impus în trei seturi în fața Emmei, scor 4-6, 7-6(10), 6-1, la capătul unui meci ce a durat două ore și 55 de minute.

Prin această victorie, aceasta și-a asigurat calificarea în faza sferturilor la Seul, acolo unde va da peste poloneza Iga Swiatek. Fosta lideră WTA a trecut în faza optimilor de Sorana Cîrstea, scor 6-3, 6-2.