Emma Răducanu, eliminată în optimile WTA Seul după un meci de aproape trei ore - Antena Sport

Emma Răducanu s-a oprit joi în optimile turneului WTA de la Seul. Clasată pe locul 33 în ierarhia mondială, sportiva din Marea Britanie a avut parte de un meci infernal cu Barbora Krejcikova, dublă câștigătoare de Grand Slam.
Jucătoarea din Cehia a avut nevoie de aproape trei ore pentru a trece de Emma Răducanu și va avea o misiune dificilă pentru calificarea în faza semifinalelor.
Emma Răducanu, înfrângere cu Barbora Krejcikova la Seul
După ce a eliminat-o pe Jaqueline Cristian în primul tur la WTA Seul, Emma Răducanu a fost învinsă în faza optimilor la turneul sud-coreean. Sportiva din Marea Britanie a avut de furcă împotriva Barborei Krejcikova.
Clasată pe locul 39 în ierarhia mondială, campioana din 2024 de la Wimbledon s-a impus în trei seturi în fața Emmei, scor 4-6, 7-6(10), 6-1, la capătul unui meci ce a durat două ore și 55 de minute.
Prin această victorie, aceasta și-a asigurat calificarea în faza sferturilor la Seul, acolo unde va da peste poloneza Iga Swiatek. Fosta lideră WTA a trecut în faza optimilor de Sorana Cîrstea, scor 6-3, 6-2.
Korea Open este un turneu de categoria WTA 500 și se desfășoară în perioada 15-21 septembrie. Se joacă pe suprafață hard și se află la cea de-a 21-a ediție. Turneul este dotat cu premii totale în valoare de 1.064.510 $. Campioana en-titre este Beatriz Haddad Maia.
Closing out the comeback with an ACE 💥@BKrejcikova moves past the No.8 seed Raducanu in three sets!#KoreaOpen pic.twitter.com/g7Lnhxn6Px
— wta (@WTA) September 18, 2025
- Sorana Cîrstea a fost învinsă de Iga Swiatek, în turul 2 de la Seul. Victorie categorică pentru poloneză
- Alexandra Dulgheru, noul căpitan nejucător al României la Billie Jean King Cup. Vine în locul lui Horia Tecău
- Emma Răducanu a învins-o pe Jaqueline Cristian la Seul! Sorana Cîrstea o va întâlni în turul 2 pe Iga Swiatek
- Taylor Townsend şi-a cerut scuze după scandalul uriaş din China
- Aryna Sabalenka s-a retras de la China Open