Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Emma Răducanu, eliminată în optimile WTA Seul după un meci de aproape trei ore - Antena Sport

Home | Tenis | Emma Răducanu, eliminată în optimile WTA Seul după un meci de aproape trei ore
VIDEO

Emma Răducanu, eliminată în optimile WTA Seul după un meci de aproape trei ore

Daniel Işvanca Publicat: 18 septembrie 2025, 19:19

Comentarii
Emma Răducanu, eliminată în optimile WTA Seul după un meci de aproape trei ore

Emma Răducanu, la WTA Seul / Getty Images)

Emma Răducanu s-a oprit joi în optimile turneului WTA de la Seul. Clasată pe locul 33 în ierarhia mondială, sportiva din Marea Britanie a avut parte de un meci infernal cu Barbora Krejcikova, dublă câștigătoare de Grand Slam.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Jucătoarea din Cehia a avut nevoie de aproape trei ore pentru a trece de Emma Răducanu și va avea o misiune dificilă pentru calificarea în faza semifinalelor.

Emma Răducanu, înfrângere cu Barbora Krejcikova la Seul

După ce a eliminat-o pe Jaqueline Cristian în primul tur la WTA Seul, Emma Răducanu a fost învinsă în faza optimilor la turneul sud-coreean. Sportiva din Marea Britanie a avut de furcă împotriva Barborei Krejcikova.

Clasată pe locul 39 în ierarhia mondială, campioana din 2024 de la Wimbledon s-a impus în trei seturi în fața Emmei, scor 4-6, 7-6(10), 6-1, la capătul unui meci ce a durat două ore și 55 de minute.

Prin această victorie, aceasta și-a asigurat calificarea în faza sferturilor la Seul, acolo unde va da peste poloneza Iga Swiatek. Fosta lideră WTA a trecut în faza optimilor de Sorana Cîrstea, scor 6-3, 6-2.

Reclamă
Reclamă

Korea Open este un turneu de categoria WTA 500 și se desfășoară în perioada 15-21 septembrie. Se joacă pe suprafață hard și se află la cea de-a 21-a ediție. Turneul este dotat cu premii totale în valoare de 1.064.510 $. Campioana en-titre este Beatriz Haddad Maia.

Gest rar la Kremlin: Un aliat al lui Putin, care a criticat războiul din Ucraina, a demisionatGest rar la Kremlin: Un aliat al lui Putin, care a criticat războiul din Ucraina, a demisionat
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB să prindă play-off-ul în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Polonia confirmă: Casa lovită de un avion F-16 sau F-35. De ce nu a explodat racheta de 850.000 de euro
Observator
Polonia confirmă: Casa lovită de un avion F-16 sau F-35. De ce nu a explodat racheta de 850.000 de euro
Ce riscă, de fapt, Toto Dumitrescu după accidentul în care a fost implicat. Comparația cu Mario Iorgulescu. De ce e mai gravă fuga de la locul accidentului decât omorul din culpă
Fanatik.ro
Ce riscă, de fapt, Toto Dumitrescu după accidentul în care a fost implicat. Comparația cu Mario Iorgulescu. De ce e mai gravă fuga de la locul accidentului decât omorul din culpă
20:25
VideoJurnal AntenaSport | Tânăr vreau mereu să fiu
20:19
VideoJurnal AntenaSport | Cupa e la Ilie
19:52
România – Franța 27-32. Eșec pentru tricolore în meciul de pregătire disputat la Oradea
19:45
LIVE SCOREClub Brugge – Monaco și Copenhaga – Leverkusen se joacă ACUM! Meciurile serii în Champions League
19:33
FC Barcelona, Atletico Madrid şi Manchester United se luptă pentru o vedetă din Serie A! Italienii au făcut anunțul
19:10
EXCLUSIV“Îl vedeți pe Cristi Chivu la națională?” Ioan Andone a dat răspunsul pe loc! Mesaj despre antrenorul lui Inter
Vezi toate știrile
1 Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist” 2 Petrolul Ploieşti i-a găsit înlocuitor lui Liviu Ciobotariu! Va reveni pe Ilie Oană după ce îşi va rezilia contractul 3 Jose Mourinho revine! Îi ia locul antrenorului demis după umilinţa din Champions League 4 Ajax – Inter 0-2. Cristi Chivu, debut cu dreptul în Champions League. Liverpool – Atletico 3-2. Rezultatele serii 5 Andrei Vlad a reclamat-o pe FCSB la comisii! Suma cerută de fostul jucător al roș-albaștrilor 6 Nota primită de Cristi Chivu, după debutul cu victorie din Liga Campionilor. Verdictul italienilor
Citește și
Cele mai citite
Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala RomânieiJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României
Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinuluiNeluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului
Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – InterCristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”