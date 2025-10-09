Care sunt explicațiile revenirii lui Max?  - Antena Sport

Rachetă pe circuitele de viteză

A urmat Monza, circuitul unde viteza e cuvântul de ordine. Dacă în 2024, acest Mare Premiu a fost un fiasco pentru olandez, de data aceasta și-a folosit atuul său principal. A pregătit mașina pentru viteză, cu o apăsare foarte redusă la sol. Pe parcursul weekend-ului a observat că poate controla mașina cu înclinări foarte mici ale aripii spate. Mai mult, după ziua de vineri, cei de la Red Bull au mai decupat o parte din aceasta. A ”zburat” astfel în zonele drepte, ”ținând” mașina în viraje din controlul precis al limitelor de aderență. Tot atunci a fost introdusă noua podea, care optimiza fluxul de aer de sub mașină. De asemenea, zona din fața roților din spate a suferit modificări. La fel și carenele suspensiei față.

Circuitul din Baku, Azerbaidjan, e tot unul de viteză. Secțiunea virajată din interiorul orașului vechi face însă ca ecuația echilibrării pe două secțiuni atât de diferite între ele să fie un calvar. Aici, Max a folosit o aripă față asemănătoare cu cea de la Monza.

Iute și pe circuitele cu apăsare mare

Surpriza a apărut, după părerea mea, la Singapore. Pe un circuit unde Max nu s-a descurcat niciodată strălucit și unde nu a învins nicicând. Mai mult, unul unde e nevoie de apăsare mare la sol, deci unde setările ”blană” nu se pot folosi. Probabil, dacă Lando nu s-ar fi retras prea încet în timpul celui de-al doilea tur rapid al lui Max din Q3, olandezul ar fi pornit din pole. Atunci, aproape sigur, nu l-ar fi prins nimeni din urmă. După cum nici Russell, ocupantul pole-ului, nu a putut fi ajuns.

O nouă aripă față a făcut parte din distribuția victorioasă. Aceasta a contribuit decisiv la eliminarea subvirării, pe care Max o detestă. Aici am văzut, pentru prima oară după un an, o echipă lucrând cu adevărat împreună pentru un țel comun, nu bizuindu-se doar pe Verstappen să scoată iepuri din joben.

De la plecarea lui Adrian Newey, în primăvara lui 2024, upgrade-urile aerodinamice nu au avut atâta consistență ca în aceste patru ultime curse.

Atuul Mekies

În ceea ce privește latura umană, există și aici o explicație posibilă. Christian Horner, care era în relații foarte proaste cu Jos, tatăl lui Max, a fost demis de la conducerea team-ului în iulie, înaintea cursei de la Spa. Despre noul șef, francezul Laurent Mekies, ”promovat” de la Racing Bulls, Max nu a spus multe. E suficient să citim însă aprecierea în aceste puține cuvinte. „De câteva curse încoace, lucrurile s-au îmbunătățit considerabil. Uneori ieși dintr-o cursă puțin dezorientat, fără să înțelegi cu adevărat de ce sau cum. Cred că acum înțelegem cum putem fi mai buni. Punând întrebările potrivite, inclusiv cu ajutorul lui Laurent, totul funcționează bine”, a spus Max.