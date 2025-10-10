Mihai Stoica a ieșit la atac după amicalul cu Moldova: „Trei 'topoare' în 5 minute” - Antena Sport

Închide meniul
Daniel Işvanca Publicat: 10 octombrie 2025, 22:08

Mihai Stoica / Profimedia

Naționala de fotbal a României a disputat joi un meci amical contra selecționatei Moldovei, iar gruparea pregătită de Mircea Lucescu s-a impus cu 2-1, scor înregistrat încă de la finalul primei reprize.

În acest duel, selecționerul a folosit mai mulți jucători noi, iar în echipa de start au revenit Olimpiu Moruțan și Ianis Hagi, doi dintre cei mai buni jucători de pe teren.

Mihai Stoica, nedumerit după România – Moldova 2-1: „Pe mine asta m-a frapat”

Reacții diverse după amicalul disputat dintre România și Moldova. Mihai Stoica a fost cel mai vehement în acest context și a vorbit despre disputa de joi seară de pe Arena Națională.

Oficialul celor de la FCSB a criticat și jucătorii naționalei de peste Prut, care au luat disputa de la București prea în serios, riscând în multe rânduri să îi accidenteze pe fotbaliștii tricolori.

„Pentru mine ăsta nici măcar n-a fost meci amical. Poate ne-am pregătit pentru returul cu San Marino cu amicalul acesta. Sunt convins că nimeni nu și-a dorit meciul. E logic să nu joci un meci degeaba. Nu are nicio relevanță. Un jucător nou care joacă împotriva lui Boiciuc ce să facă? Știm cine e Boiciuc, s-a chinuit să joace la noi în campionat și n-a reușit.

E o echipă care nu ne putea pune probleme. Noi avem meci cu Austria care ne va pune probleme. Nu e un reproș la adresa nimănui. Am fost obligați să jucăm meciul acesta.

Mi se pare ciudat să fii obligat să faci meciuri amicale. Culmea, pe mine asta m-a frapat, loveau ăștia… lui Ianis i-au dat trei ‘topoare’ în 5 minute. De ce să loviți? Ați venit, frați, frați, foarte frumos, dar de ce să loviți? S-a accidentat unul de-ai lor până la urmă”, a declarat Mihai Stoica, potrivit primasport.ro.

