Gică Hagi, alături de Ianis la prezentarea oficială? „Regele”, surprins de o legendă a Turciei - Antena Sport

Transferul lui Ianis Hagi este tot mai aproape de realizare, după ce internaționalul român ar fi ajuns de la un acord cu o grupare din Turcia. Mijlocașul a avut mai multe oferte după despărțirea de Glasgow Rangers, dar a ales să evolueze la echipa unde va mai fi coleg cu un alt fotbalist român.
Miercuri după-amiază, Mehmet Topal, fostul antrenor al celor de la Petrolul Ploiești, a publicat pe Instagram o fotografie alături de „regele” Gică Hagi. Cel mai probabil, omul care conduce Farul Constanța este în Turcia alături de fiul său.
Fotografia care anunță transferul lui Ianis Hagi? Unde și cu cine a fost surprins Gică Hagi
Un alt indiciu care duce cu gândul la momentul prezentării oficiale este o fotografie publicată pe Instagram de Mehmet Topa, legendarul fotbalist turc și fostul antrenor al celor de la Petrolul Ploiești. Acesta s-a pozat alături de Gică Hagi.
„A fost o plăcere să te revăd după foarte mult timp”, a scris Mehmet Topal.
Ianis Hagi este tot mai aproape de prezentarea oficială la Alanyaspor, formația cu care acesta s-ar fi înțeles, după ce ar fi refuzat mai multe oferte din Spania și Turcia. Aici, românul va fi coleg de echipă cu Umit Akdag.
Momentul e cu siguranță cel mai important pentru Hagi Jr, care a devenit recent tătic. Despărțirea de Rangers a fost un moment dificil pentru internaționalul român, care urmărește să revină sub comanda lui Mircea Lucescu.
Ianis Hagi, absent din lotul României pentru meciurile cu Canada și Cipru
Fără echipă de la începutul lunii iulie, Ianis Hagi nu a fost convocat de Mircea Lucescu pentru jocul amical împotriva Canadei, dar nici pentru duelul contra selecționatei Ciprului, din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026.
Probabil, odată cu transferul în Turcia, fostul jucător al celor de la Rangers își propune să ajungă din nou sub comanda lui Mircea Lucescu, măcar pentru partidele rămase din această campanie de calificare.
