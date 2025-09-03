Gică Hagi, alături de Ianis la prezentarea oficială? „Regele”, surprins de o legendă a Turciei - Antena Sport

Transferul lui Ianis Hagi este tot mai aproape de realizare, după ce internaționalul român ar fi ajuns de la un acord cu o grupare din Turcia. Mijlocașul a avut mai multe oferte după despărțirea de Glasgow Rangers, dar a ales să evolueze la echipa unde va mai fi coleg cu un alt fotbalist român.

Miercuri după-amiază, Mehmet Topal, fostul antrenor al celor de la Petrolul Ploiești, a publicat pe Instagram o fotografie alături de „regele” Gică Hagi. Cel mai probabil, omul care conduce Farul Constanța este în Turcia alături de fiul său.

Fotografia care anunță transferul lui Ianis Hagi? Unde și cu cine a fost surprins Gică Hagi

„A fost o plăcere să te revăd după foarte mult timp”, a scris Mehmet Topal.

Ianis Hagi este tot mai aproape de prezentarea oficială la Alanyaspor, formația cu care acesta s-ar fi înțeles, după ce ar fi refuzat mai multe oferte din Spania și Turcia. Aici, românul va fi coleg de echipă cu Umit Akdag.