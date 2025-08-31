Reacţia lui Virgil Ghiţă după ce a marcat şi a fost declarat omul meciului în Germania! - Antena Sport

Virgil Ghiţă a reacţionat, pe reţelele sociale, după ce a înscris în partida Kiel – Hannover 1-2. Jucătorul convocat de selecţionerul Mircea Lucescu pentru partidele cu Canada şi Cipru a fost ales şi omul meciului în victoria, din deplasare, a lui Hannover cu Kiel. Formaţia lui e lider în 2.Bundesliga, după 4 etape. Hannover a câştigat toate cele 4 meciuri disputate până acum în campionat.

După prestaţia excelentă cu Kiel, Virgil Ghiţă speră să prindă minute şi în meciurile naţionalei cu Canada şi Cipru. Amicalul România – Canada e în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY vineri, 5 septembrie, de la ora 21:00.

Reacţia lui Virgil Ghiţă după ce a fost omul meciului în Kiel – Hannover 1-2

„4 la rând. Primul gol în campionat pentru echipă. Recunoscători pentru susținere. Împreună mergem înainte!”, a scris Virgil Ghiţă pe contul lui de Instagram.

Virgil Ghiță a primit nota 8,6, cea mai mare a meciului, după prestaţia excelentă din partida cu Kiel. După ce reuşise un assist în campionat, acum a venit şi primul lui gol pentru Hannover în 2.Bundesliga.

Virgil Ghiţă (27 de ani) a fost transferat în această vară de Hannover de la formaţia poloneză Cracovia. Echipa germană a plătit 1 milion de euro în schimbul fundaşului central care este cotat la 2 milioane de euro de către transfermarkt.com. Virgil Ghiță a fost „lansat” în fotbalul profesionist de Academia Hagi. În 2022, fundașul a fost cumpărat de Cracovia în schimbul sumei de 1.2 milioane de euro.