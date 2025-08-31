Reacţia lui Virgil Ghiţă după ce a marcat şi a fost declarat omul meciului în Germania! - Antena Sport

Închide meniul
Reacţia lui Virgil Ghiţă după ce a marcat şi a fost declarat omul meciului în Germania!

Bogdan Stănescu Publicat: 31 august 2025, 12:21

Reacţia lui Virgil Ghiţă după ce a marcat şi a fost declarat omul meciului în Germania!

Virgil Ghiţă, după golul cu Kiel / Profimedia Images

Virgil Ghiţă a reacţionat, pe reţelele sociale, după ce a înscris în partida Kiel – Hannover 1-2. Jucătorul convocat de selecţionerul Mircea Lucescu pentru partidele cu Canada şi Cipru a fost ales şi omul meciului în victoria, din deplasare, a lui Hannover cu Kiel. Formaţia lui e lider în 2.Bundesliga, după 4 etape. Hannover a câştigat toate cele 4 meciuri disputate până acum în campionat.

După prestaţia excelentă cu Kiel, Virgil Ghiţă speră să prindă minute şi în meciurile naţionalei cu Canada şi Cipru. Amicalul România – Canada e în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY vineri, 5 septembrie, de la ora 21:00.

Reacţia lui Virgil Ghiţă după ce a fost omul meciului în Kiel – Hannover 1-2

4 la rând. Primul gol în campionat pentru echipă. Recunoscători pentru susținere. Împreună mergem înainte!”, a scris Virgil Ghiţă pe contul lui de Instagram.

Virgil Ghiță a primit nota 8,6, cea mai mare a meciului, după prestaţia excelentă din partida cu Kiel. După ce reuşise un assist în campionat, acum a venit şi primul lui gol pentru Hannover în 2.Bundesliga.

Virgil Ghiţă (27 de ani) a fost transferat în această vară de Hannover de la formaţia poloneză Cracovia. Echipa germană a plătit 1 milion de euro în schimbul fundaşului central care este cotat la 2 milioane de euro de către transfermarkt.com. Virgil Ghiță a fost „lansat” în fotbalul profesionist de Academia Hagi. În 2022, fundașul a fost cumpărat de Cracovia în schimbul sumei de 1.2 milioane de euro.

Virgil Ghiță a fost convocat la echipa națională, pentru acțiunea din luna septembrie

Mircea Lucescu a anunţat cei 26 de jucători convocaţi pentru meciurile pe care România le va disputa cu Canada şi Cipru. Partida amicală cu Canada va avea loc vineri, 5 septembrie, de la ora 21:00, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Din cei 26 de jucători convocaţi de Mircea Lucescu pentru acţiunea din luna septembrie, 13 sunt din campionatul intern şi 13 care evoluează la cluburi din străinătate.

Portari

Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

Fundași

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

Mijlocași

Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);

Atacanți

Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0).

