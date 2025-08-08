Specialiștii au decis șansele de calificare ale echipelor românești din cupele europene. Marea câștigătoare a serii - Antena Sport

Seara de joi a fost una plină pentru fotbalul românesc, ținând cont că trei echipe au reprezentat țara în cupele europene. FCSB și CFR Cluj au evoluat în turul 3 preliminar Europa League, în timp ce Universitatea Craiova a jucat în aceeași fază, dar în Conference League.
După victoria FCSB-ului și a Universității Craiova, respectiv eșecul CFR-ului, specialiștii de la Football Meets Data au stabilit ce șanse au echipele din România să meargă mai departe în play-off-ul competițiilor în care sunt angrenate.
Calculele statisticienilor o dau pe Universitatea Craiova marea câștigătoare a serii
În ceea ce privește preliminariile Europa League, victoria dramatică a FCSB-ului cu Drita i-a ajutat pe “roș-albaștri” să păstreze șanse imense la calificare. După succesul de pe Arena Națională, statisticienii consideră că formația campioană en-titre din Liga 1 are o probabilitate de 88% de a merge în play-off. Drita rămâne astfel cu doar 12 procente.
De cealaltă parte, eșecul CFR-ului cu Braga din Gruia a contat mult pentru ardeleni, care sunt dați de specialiști cu doar 12% șanse să avanseze mai departe și să întoarcă rezultatul în Portugalia. Conform celor de la Football Meets Data, echipa lui Dan Petrescu are aceeași probabilitate de a merge în play-off-ul Europa League cu Drita.
🆕 Updated 🟠 UEL Q3 probabilities (7 Aug)
📈 Winners of the round (% gained):
+53% 🇨🇾 AEK Larnaca
+38% 🇮🇪 Shelbourne
+36% 🇳🇴 Brann
+26% 🇳🇱 Utrecht
+20% 🇩🇰 Midtjylland
…
📊📈📉 Full analysis for all qualifying rounds available for our members (in bio) pic.twitter.com/kLoYVJjMsS
— Football Meets Data (@fmeetsdata) August 7, 2025
Formația din Liga 1 care i-a impresionat însă cel mai mult pe statisticieni a fost Universitatea Craiova, care s-a impus cu 3-0 pe teren propriu cu Spartak Trnava. Clubul lui Mihai Rotaru se numără printre marii câștigători ai serii de joi, ale căror șanse au crescut semnificativ după manșa tur din Conference League. În acest moment, oltenii au o probabilitate de 96% de a se califica, cu 37 de procente mai mult înainte de disputarea partidei de pe Ion Oblemenco.
🆕 Updated 🟢 UECL Q3 probabilities (7 Aug)
📈 Winners of the day (% gained):
+64% 🇮🇸 Vikingur Reykjavik
+51% 🇸🇮 Celje
+50% 🇱🇻 Riga
+50% 🇺🇦 Polissya Zhytomir
+50% 🇹🇷 I. Başakşehir
+38% 🏴 Hibernian
+37% 🇷🇴 Univ Craiova
+36% 🇮🇱 Maccabi Haifa
…
📊📈📉 Full analysis for all… pic.twitter.com/8sgwxSqFbn
— Football Meets Data (@fmeetsdata) August 7, 2025
Programul meciurilor retur ale echipelor românești din cupele europene
- Drita – FCSB – Joi, 14 august, 21:00
- Braga – CFR Cluj – Joi, 14 august, 21:30
- Spartak Trnava – Universitatea Craiova, Joi, 14 august, 21:30