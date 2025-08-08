Specialiștii au decis șansele de calificare ale echipelor românești din cupele europene. Marea câștigătoare a serii - Antena Sport

Seara de joi a fost una plină pentru fotbalul românesc, ținând cont că trei echipe au reprezentat țara în cupele europene. FCSB și CFR Cluj au evoluat în turul 3 preliminar Europa League, în timp ce Universitatea Craiova a jucat în aceeași fază, dar în Conference League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După victoria FCSB-ului și a Universității Craiova, respectiv eșecul CFR-ului, specialiștii de la Football Meets Data au stabilit ce șanse au echipele din România să meargă mai departe în play-off-ul competițiilor în care sunt angrenate.

Calculele statisticienilor o dau pe Universitatea Craiova marea câștigătoare a serii

În ceea ce privește preliminariile Europa League, victoria dramatică a FCSB-ului cu Drita i-a ajutat pe “roș-albaștri” să păstreze șanse imense la calificare. După succesul de pe Arena Națională, statisticienii consideră că formația campioană en-titre din Liga 1 are o probabilitate de 88% de a merge în play-off. Drita rămâne astfel cu doar 12 procente.

De cealaltă parte, eșecul CFR-ului cu Braga din Gruia a contat mult pentru ardeleni, care sunt dați de specialiști cu doar 12% șanse să avanseze mai departe și să întoarcă rezultatul în Portugalia. Conform celor de la Football Meets Data, echipa lui Dan Petrescu are aceeași probabilitate de a merge în play-off-ul Europa League cu Drita.

🆕 Updated 🟠 UEL Q3 probabilities (7 Aug)

📈 Winners of the round (% gained):

+53% 🇨🇾 AEK Larnaca

+38% 🇮🇪 Shelbourne

+36% 🇳🇴 Brann

+26% 🇳🇱 Utrecht

+20% 🇩🇰 Midtjylland

…

📊📈📉 Full analysis for all qualifying rounds available for our members (in bio) pic.twitter.com/kLoYVJjMsS

— Football Meets Data (@fmeetsdata) August 7, 2025