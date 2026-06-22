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Programul zilei a 12-a de la Campionatul Mondial. Meciurile transmise pe Antena 1 și live în AntenaPLAY

Alex Ioniță Publicat: 22 iunie 2026, 6:27

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Programul zilei a 12-a de la Campionatul Mondial. Meciurile transmise pe Antena 1 și live în AntenaPLAY

Lionel Messi / Gettyimages

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Programul zilei a 12-a de la Campionatul Mondial | Patru partide, din Grupele I și J, se vor vedea în direct pe Antena 1 și LIVE în AntenaPLAY. Lionel Messi promite spectacol în a doua etapă de la turneul final din Statele Unite, Canada și Mexic, care se vede, în exclusivitate în România, în Universul Antena.

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Primul meci al zilei va începe de la ora 20:00, atunci când Argentina lui Lionel Messi se va duela cu Austria, fosta adversară a României din preliminariile pentru Campionatul Mondial.

Programul zilei a 12-a de la Campionatul Mondial

Campioana mondială din 2022 a învins Algeria, cu scorul de 3-0, în primul meci disputat la turneul final din acest an. Cu o victorie în fața Austriei, Argentina va fi sigură de calificarea în fazele eliminatorii.

Mai apoi, de la 00:00, urmează duelul dintre Franța și Irak, care contează pentru Grupa I a Campionatului Mondial. Duelul este unul special pentru Kylian Mbappe, care va atinge meciul cu numărul 100 la echipa națională, în situația în care va fi pe teren în cadrul acestei partide.

De la 03:00, Norvegia lui Erling Haaland se va duela cu selecționata din Senegal. Nordicii au început excelent Mondialul, cu o victorie în fața Irakului, scor 4-1.

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Ziua a 12-a de la Campionatul Mondial va fi închisă de duelul dintre Iordania și Algeria, din Grupa J, care va începe de la ora 06:00.

Meciurile din ziua a 12-a de la Campionatul Mondial:

  • Argentina – Austria (20:00 Antena 1 și AntenaPLAY)
  • Franța – Irak (00:00 Antena 1 și AntenaPLAY)
  • Norvegia – Senegal (03:00 Antena 1 și AntenaPLAY)
  • Iordania – Algeria (06:00 Antena 1 și AntenaPLAY)
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