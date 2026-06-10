Eroii Campionatului Mondial | Andres Iniesta: Magicianul “distrus pe dinăuntru” care a condus Spania spre trofeu

Un fotbalist legendar care înainte să scrie istorie a trecut printr-o perioadă extrem de dificilă din viața sa. Măcinat de accidentări și marcat de moartea prietenului său, a reușit să aducă țării sale primul ei titlu Mondial după o finală încrâncenată. Acesta este Andres Iniesta Lujan.
“Eroii Campionatului Mondial” este o serie de materiale unde jurnaliștii AntenaSport analizează vedetele fiecărei ediții de World Cup, începând cu cea din 1930 până la cea din 2022. Care a fost povestea lor de viață, dar și care a fost aportul lor la turneul final la care au participat și la care au ieșit în evidență atât de mult?
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Plecarea dintr-un sătuc și separarea de părinți
Andres Iniesta s-a născut pe 11 mai 1984 în Fuentealbilla, un sat din provincia Albacete. Tatăl său lucra în construcții, în timp ce mama la un bar de familie local.
Părinții lui Iniesta au înțeles de la bun început dragostea copilului lor pentru fotbal, motiv pentru care au economisit bani timp de trei luni ca să îi cumpere prima pereche de ghete. Micul Andres nu prea avea însă terenuri de fotbal în satul în care locuia, motiv pentru care a jucat mai mult futsal.
La 12 ani, Iniesta și părinții săi au luat probabil cea mai importantă decizie din viața lor. Conviși de scouterul Joan Martinez Vilaseca, mama și tatăl lui Andres l-au lăsat să plece pe copilul lor de la Albacete la Barcelona, în celebra academie La Masia.
Adaptarea lui Iniesta într-un nou mediu, departe de casă, nu a fost deloc ușoară. Andres nu va mai fi lângă părinții săi:
“Am plâns multe nopți, m-am simțit singur și mic, dar era o certitudine neclintită în interiorul meu. A trebuit să fac un adevărat sacrificiu”.
Iniesta i-a atras atenția lui Pep Guardiola de mic
Aflat de trei ani în academie, la 15 ani, Iniesta a atras atenția unui anume Pep Guardiola, care avea să scrie istorie la Barcelona cu mijlocașul pe teren. Un jucător aproape de retragere pe atunci, Pep i-a spus lui Xavi Hernandez, care era cu patru ani mai în vârstă decât Iniesta, următoarele cuvinte: “Tu o să mă trimiți pe mine la pensie, însă acest copil ne va scoate la pensie pe amândoi“.
În 2002, la 18 ani, Iniesta a bifat debutul său la Barcelona într-un duel din Liga Campionilor contra lui Club Brugge. Totuși, mijlocașul a început să fie un om de bază pentru formația “blaugrana” abia din stagiunea 2006/07.
A cunoscut succesul cu echipa națională de când era un puști
În ceea ce privește echipa națională, Iniesta s-a făcut remarcat încă de mic în tricoul Spaniei. În 2001, reprezentativa U-16 a ibericilor câștiga Campionatul European cu “Don Andres” pe teren. Debutul la echipa mare venea mai târziu, pe 27 mai 2006, într-un amical disputat contra Rusiei înaintea Campionatului Mondial din acel an.
Iniesta a fost convocat și în lotul “Furiei Roja” pentru acel turneu final, jucând 90 de minute într-un duel contra Arabiei Saudite din faza grupelor. La acea ediție de World Cup, iberici s-au văzut eliminați de Franța.
Accidentările și moartea prietenului său
Pe finalul anului 2008, a început o perioadă extrem de complicată pentru cel care era poreclit “El Cerebro”. La jumătatea lunii noiembrie, Iniesta a suferit o accidentare la picior care l-a ținut pe bară până la începutul anului 2009. În același sezon, mijlocașul a mai suferit o accidentare, însă ce se întâmplase până atunci părea un vis frumos în comparație cu ce a urmat.
Sezonul 2009/10 al lui Iniesta a fost marcat de noi accidentări, dar și de un moment extrem de delicat din viața sa. Daniel Jarque, fotbalist la Espanyol Barcelona și apropiat al lui Iniesta, a decedat pe 8 august 2009.
Chiar și în perioada în care mijlocașul nu avea probleme fizice, acesta nu era 100% pe plan mental și nu putea să ducă la bun sfârșit antrenamentele. A fost o perioadă tulbure pentru Iniesta, care a mers inclusiv la psiholog pentru a încerca să își rezolve situația.
Cu puțin timp înainte de Mondialul din 2010 din Africa de Sud, Iniesta a suferit o ruptură musculară și a fost nevoit să stea pe bară timp de șapte meciuri de la jumătatea lunii aprilie până la jumătatea lui mai. Mijlocașul Barcelonei și-a revenit totuși la fix pentru Campionatul Mondial unde avea să devină eroul “Furiei Roja”.
World Cup 2010 și golul “de aur” contra Olandei
Spania a început cum nu se putea mai prost turneul final și a pierdut cu Elveția, Iniesta jucând 77 de minute în acea partidă. La următorul meci, “Don Andres” a fost rezervă neutilizată în victoria cu Honduras, după care a revenit la victoria cu Chile cu 2-1 în care a marcat și un gol.
Pentru Spania au urmat trei victorii la rând cu 1-0 în fazele eliminatorii, învingându-le rând pe rând pe Portugalia, Paraguay și Germania în dueluri în care Iniesta a fost o piesă esențială la mijlocul terenului alcătuit de Vicente del Bosque.
În marea finală contra Olandei, duelul a fost unul extrem de tensionat. Arjen Robben a ratat singur cu Iker Casillas, John Heitinga a văzut cartonașul roșu, iar în minutul 116 a venit lovitura de grație. Andres Iniesta a fost găsit în careu de Cesc Fabregas și l-a învins cu un voleu pe Maarten Stekelenburg.
The most iconic winning goal ever? ✨ 🇪🇸 #OnThisDay in 2010, Andres Iniesta produced some late magic as Spain won their first #FIFAWorldCup! 🏆 🤩 @andresiniesta8 | @SEFutbol pic.twitter.com/B78JQy2lqd
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 11, 2022
După ce a marcat, “Don Andres” și-a dat tricoul jos și și-a arătat mesajul pe care îl avea afișat pe maiou: “Dani Jarque, întotdeauna alături de noi“, un mesaj superb pentru prietenul său decedat în urmă cu aproximativ un an.
“Nimeni nu știa, dar am marcat acel gol fiind distrus pe dinăuntru. Pe plan personal, a fost unul dintre cei mai negri ani din viața mea”, povestea ulterior Iniesta.
Iniesta, un erou, deși el nu crede asta
Cu toate acestea, deși nu trecea deloc prin cea mai bună perioadă a carierei și a vieții sale, Iniesta a devenit un erou pentru Spania, aducându-i primul și momentan unicul titlu mondial din istorie. Extrem de modest, “Don Andres” nu crede însă că merită titulatura anterioară, o lecție oferită de maestrul cu mingea de la mijlocul terenului:
“Eu, un erou? Nu! Mă simt foarte iubit, evident. Fanii își arată susținerea tot timpul. Un erou însă este cineva care luptă împotriva unei boli sau care emigrează astfel încât să își hrănească familia.
Sunt privilegiat că pot să joc fotbal și că uneori sunt îndeajuns de norocos să pot face oamenii fericiți“, spunea “Don Andres”.
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